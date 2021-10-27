【一沉百踩】張致恒為2歲仔報讀幼稚園　Steven嬲爆遭校長歧視：難道佢唔配讀書？

▲ 張致恒Steven發文怒呻為兒子報讀幼稚園時，遭到校長歧視他的過去。

張致恒（Steven）近年負面新聞一籮籮，2019年突然宣布迎娶紛絲雯雯，更自爆已為人父，隨即被踢爆一腳踏五船，形象大插水。無工開的Steven去年再誕一子，經濟負擔沉重，今年年初又被貼街招追債。在連串負面新聞下，Steven昨（26日）發文大呻為兒子報讀幼稚園時，遭到校長歧視。

▲ Steven早前為雯雯慶祝30歲生日。（IG圖片）

快將37歲的Steven最近陪同2歲大仔張天寶去幼稚園面試，日前還開心稱很享受被叫作「張天寶爸爸」，突然有感時間過得真快：「我好鍾意做爸爸呢個角色！」可是不出數天，Steven就在IG發文怒呻，報讀幼稚園竟遭校長歧視他的過去。

其實真係好嬲，雖然我係曾經犯過好多錯，大家唔原諒我唔緊要，但係點解我同個仔去報名幼稚園要俾個校長歧視，難道我個仔就唔配讀書嗎？有一個咁樣嘅爸爸就唔可以喺呢個社會立足嗎？你作為一個幼稚園嘅校長講到自己唔會放過任何一個教小朋友嘅機會，就要講到明因為我嘅原因唔俾我個仔機會讀書嗎？

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最後Steven沒有開校名，「費事話我影響佢名氣」，而Steven關閉了留言功能，所以網民未能留言。

Steven婚後與雯雯兩年抱兩，育有2歲大仔張天寶及1歲細仔張天牧，並向老婆承諾會做個好爸爸。近兩年他經常分享家庭照洗底，又表示感恩這個家庭令他成長，「就算前面嘅路幾難行只要望住老婆同兩個仔我都會努力」。

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曾被貼街招追債

可是，Steven今年初被揭發有錢搬屋請外傭卻不肯還錢，有債主更貼街招追債。Steven被指曾向舊愛和圈中人包括關智斌（Kenny）、鄭希怡、林盛斌、張彥博、馮鎵瀠（Naomi）、DJ林柏希等借錢。

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Steven其後承認有借錢，因自己近一年手停口停沒有收入，試過在其他行業工作，但疫情下被炒過好多次，才迫於無奈向多位朋友借錢。他向所有曾借錢給他的朋友道歉，承諾會盡力工作還錢。Steven即將要供養小朋友讀書，要盡快搵工賺錢先得！

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責任編輯︰王明芳