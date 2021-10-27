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【衝出香港】李施嬅憑《金宵大廈》揚威國際　視帝黎耀祥紐約電視電影節奪銅獎

娛樂 13:35 2021/10/27

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

李施嬅憑《金宵大廈》揚威國際，紐約電視電影節奪優異獎。

TVB早前參加了國際盛事《紐約電視電影節2021》，並於當中奪得了14個獎項，成績亮眼。李施嬅憑口碑作《金宵大廈》奪得最佳女演員組別優異獎，而視帝黎耀祥亦憑《殺手》奪得最佳男演員組別銅獎。

（instagram圖片）

無綫在剛舉行的《紐約電視電影節2021》，憑著自家製作的劇集與節目，奪得了14個獎項。視帝黎耀祥憑著劇集《殺手》中的角色，獲頒最佳男演員組別銅獎，而李施嬅則憑去年叫好叫座的作品《金宵大廈》獲得認同，於最佳女演員組別獲得優異獎。

【金宵大廈2】李施嬅獲封民間視后　Selena感謝觀眾：感謝給我這珍貴的禮物

黎耀祥《殺手》得獎。（劇照）

李施嬅得獎不懂反應

能夠憑劇集揚威海外，李施嬅直言非常開心，又笑指得知喜訊一刻呆了一下完全不懂反應，當時馬上問監製葉鎮輝，對方也不知劇集得獎一事，監製聽到比她還要開心。

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《金宵大廈》曾掀起旋風。（劇照）

【金宵大廈】李施嬅+陳山聰做足防疫措施開工　《金宵大廈2》開鏡：開工大吉

李施嬅感謝TVB為其報名：「首次參與拍攝的港劇得到海外獎項，得到海外認同好難得。這部劇是心血劇，低成本製作能夠得獎是個奇跡。」

同場加映：林秀怡專訪

講到開拍了一段時間的續集《金宵大廈1968》，施嬅透露身邊有不少親友都追問她播出日期，笑指大家等到頸都長，自己亦很期待劇集的播出。

【金宵大廈2】李施嬅夜看劇本疑遇靈異事件　靚寶將參演《金宵大廈》續集

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另外，於《紐約電視電影節2021》中，TVB還憑《你快樂所以我快樂》52周年台慶宣傳片，獲「電視台/形象宣傳片組別」銀獎，而《TVB與你疫境同行》宣傳片，則獲得「企業形象-企業社會責任非營利組別」優異獎。

撰文 : TOPick柴犬出動

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