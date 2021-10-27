【私隱條例】私隱公署聯署機構發聲明　促視像會議公司改善保障個人私隱

▲ 私隱公署聯合聲明，促視像會議公司改善保障個人私隱。（資料圖片）

個人資料私隱專員公署（私隱公署）今日（27日）表示，公署聯同來自澳洲、加拿大、直布羅陀、瑞士及英國的5個資料保障監管機構發表聯合聲明，列出主要視像會議公司為保障個人資料採取的良好行事常規，及改善保障個人資料的行事方式。

聲明提及，包括定期測試保安措施以確保它們在持續演變的風險下保持穩健；落實相關措施以協助員工及第三方資料處理者更了解並遵從私隱保障規定；向使用者提供直接及清晰的會議設置選項；致力減輕會議資訊被公開的風險等方面。

聲明亦列出改善措施，包括向視像會議服務的所有使用者提供端對端加密選項，並就不同程度的加密向使用者提供清晰易明的資訊；就儲存資料地點方面向使用者提供全面的透明度；在可行情況下，容許使用者選擇他們的個人資料會經由哪些地方或司法管轄區傳輸或儲存等。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，新冠肺炎令視像會議軟件的使用量大幅上升，公署聯同其他5個資料保障監管機構與4間主要視像會議公司交流，包括Cisco（思科）、Google（谷歌）、Microsoft（微軟）及Zoom，向視像會議公司表達環球共同的私隱期望。

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責任編輯：余思嵐