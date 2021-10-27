【開心速遞】疑繼張明偉後再有演員離巢　《愛回家》梁茵入行8年轉攻影壇

▲ 《愛‧回家》梁茵疑已離巢。

《愛‧回家之開心速遞》曾捧出多對CP，其中「威龍潘金蓮」Anita梁茵（Kiko），跟劇中追求者George（張明偉）甚受歡迎，現時「佐治」已離開TVB，而在《愛‧回家》有3個多月未有出場的梁茵，近日也被發現已在TVB官方網頁下架了個人資料。

今日有傳媒報導，梁茵的個人資料在TVB的官方網頁已被下架，未知是否代表已離巢，但梁茵至今未有作回應。

▲ 張明偉早前已離巢，令劇中戀情無法延續。

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網頁被下架

事實上，去年尾《開心速遞》劇情曾交代George（張明偉飾）和Anita（梁茵飾）這對生意拍檔經常互相利用及合作，同時劇情亦一直暗示二人有觸電感覺，二人看似大有機會成CP。惟其後近半年，梁茵飾演的Anita沒再現身《開心速遞》。

同場加映：林秀怡訪問

在7月時，梁茵在IG發布拍攝新戲《水着女王》的花絮照，由電視轉攻影壇，當時已有網民猜測梁茵的去向。

現年27歲的梁茵於中六那年參加過《第16屆Yes!全港校花校草選舉2012》，最終卻落敗，涉足演藝圈前她曾當過模特兒，其後她修讀香港演藝學院表演系藝術榮譽學士課程。

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期間獲TVB青睞，最終放棄學位，於2012年參加第26期TVB藝員訓練班後入行，同期同學包括「垃圾清」周梓盈、東張女神李旻芳、林泳淘等。

入行初期常捱麵包

初入行的頭5年，她都只做跑龍套的角色，如村民、辨公室女郎或人家女兒等，連角色名也沒有。她更形容入行最初的3年為人生谷底，當時因為收入少不敢亂花費，每天只花50、60元，早餐吃麵包外，午餐只吃叮叮飯。

▲ 早前升呢電影女主角。

及至2017年參演一處境劇《愛·回家之開心速遞》中「威龍潘金蓮」江慧喬（Anita）一角，獲不少觀眾注目；由網民發起的《開心速遞》隱藏美少女選舉中，Kiko每次都榜上有名，可見她穩坐女神寶座。

入行約8年的梁茵一直以來在TVB只演配角，曾不諱言感氣餒，剛入行時的她捱過食「叮叮飯」醫肚的日子，到現在終於「升呢」做女一。