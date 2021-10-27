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【按摩意外】IT男做頸部按摩後頭暈狂嘔　求醫揭腦中風險癱瘓死亡

健康 15:39 2021/10/27

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

一名男子做頸部按摩後頭暈、狂嘔，求醫後揭腦中風，險些癱瘓或死亡。

按摩不當，有機會危害性命。近日深圳一名男子出差時因為頸痛去按摩，數日後突然感到暈眩，並不斷嘔吐，求醫檢查後證實為腦梗塞（缺血性腦中風）。主診醫生指，若延醫，缺血情況嚴重些，恐有癱瘓或死亡的風險。

內媒報道，深圳一名從事IT行業的肖姓男子（化名）於9月底往上海出差，期間頸部疼痛，持續了一整天，以為是不小心落枕所致，遂往附近的養生館做頸部按摩，痛楚有所紓緩，他翌日返回深圳。回深圳後，該男子仍感到頸部疼痛，而且特別疲累。10月7日晚，他煮飯時突然感到暈眩，整個人天旋地轉，不斷嘔吐，往深圳大學總醫院急症室求診。經檢查後，醫生排除是急性腸胃及食物中毒。

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轉往腦神經科，進行詳細檢查後，他被診斷為腦梗塞（缺血性腦中風），這是因為局部腦組織血液供應出問題，導致腦組織缺血缺氧性病變壞死。由於他頸部右側椎動脈管壁內膜撕裂，故需立即做手術，在右側椎動脈腔入植入支架，令閉塞的血管重新開通。患者術後康復進度良好，沒再頭暈，已順利出院。

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該男子表示，覺得按摩師當時「手法有點粗糙，力氣還特別大」。深圳大學總醫院神經內科副主任醫師陳立銘表示，若延誤治療，缺血情況就會嚴重些，可能導致癱瘓或死亡。醫生提醒，頸部佈滿大小血管，粗暴按摩可能導致災難性後果。若頸部不適、疼痛，並不建議按摩，他建議選擇熱敷、冷敷或貼痠痛貼布，紓緩不適。

脊醫：熱敷可讓肌肉放鬆

睡覺時偶然也會落枕（瞓捩頸），痛楚持續，可怎樣紓緩？香港執業脊醫協會主席 、脊骨神經科醫生朱君璞早前接受TOPick訪問時指出，頸部肌肉突然收縮，會令人感到肌肉疼痛，快速解決落枕的方法就是熱敷。

熱力讓該位加速血液循環達致肌肉放鬆；另一方法是用手指在疼痛位置進行輕力按摩。

若以上方法都不奏效，過了48小時仍疼痛，可向脊醫求醫，或須照X光片以確定頸椎是否有錯位，如有的話，需進行手法矯正。

要預防落枕，平日要多做頭部拉筋，尤其要針對肩後的斜方肌，動作簡單：坐下，只需把頭傾斜一邊，舉起手，用手觸及另一方向的耳朵向下輕拉便可，然後換邊再做。

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責任編輯：羅嘉欣

 

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