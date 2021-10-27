【兩地通關】陳肇始：正檢討豁免檢疫安排稍後公佈詳情　薛永恒指會檢視及提升「香港健康碼」

▲ 陳肇始：正檢討豁免檢疫安排稍後公佈詳情。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥昨日（26日）出席行政會議前會見傳媒表示，將取消大部分抵港豁免檢疫群組，只留一些非常有緊急必要性的群組，例如跨境貨車司機仍然可免檢疫。詳情即看【下一頁】

食物及衛生局長陳肇始今日（27日）回覆議員書面質詢時表示，正檢討入境香港豁免檢疫群組的安排，目標是只剩下一些非常緊急、有必要性和跟香港日常運作有關的人士，稍後會公佈詳情。另外，政府今日起已更新確診新冠患者出院的條件， 陳肇始指病人出院後亦會隨即以「閉環式管理」及點對點方式獲安排前往指定隔離地點，進行14天隔離管理和健康狀況監測，將可確保出院病人不帶病毒進入社區。

創新及科技局局長薛永恒指，「安心出行」程式下載率已達600萬，為爭取盡快早日與內地免檢疫通關，創科局會檢視及提升「香港健康碼」，在聯防聯控方面會徵詢包括内地專家意見，希望得到市民支持，並早日通關。

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責任編輯：李榮忠