【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　證人指迷你倉兩邊大部分窗戶被封

▲ 時任消防處助理處長李亮明作供稱，他當日觀察到淘大工業村3樓，即時昌迷你倉兩邊大部分窗戶被鐵板圍封。（梁錦麟攝）

2016年淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，導致高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，死因研訊今（27日）續。時任消防處助理處長作供稱，他當日觀察到時昌迷你倉兩邊大部分窗戶被鐵板圍封，廣告牌後亦有木板阻隔。

時任消防處助理處長李亮明作供稱，2016年6月21日事發當日，淘大工業村3樓兩邊大部分窗戶被鐵板圍封。他觀察到鐵板因高溫而漲起，因此決定以座地中攻喉筆往鐵板射水降溫。李解釋，由於位置被密封，故此射水對裡面的同袍不會有影響。李續指，他當時亦看到時昌迷你倉的廣告後亦有木板阻隔。

李又指，當時曾採用防禦式滅火策略，行動包括關閉防火門、在外圍射水等。李解釋，防禦式滅火策略只是個概括的名稱，當中亦會派隊員進入火場觀察，評估是否需要調整策略。

死因研訊下午續。

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記者：梁錦麟