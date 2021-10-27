  • 26°C
香港時間 : 20211027日 (週三) 14:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　證人指迷你倉兩邊大部分窗戶被封

社會 13:14 2021/10/27

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

時任消防處助理處長李亮明作供稱，他當日觀察到淘大工業村3樓，即時昌迷你倉兩邊大部分窗戶被鐵板圍封。（梁錦麟攝）

2016年淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，導致高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，死因研訊今（27日）續。時任消防處助理處長作供稱，他當日觀察到時昌迷你倉兩邊大部分窗戶被鐵板圍封，廣告牌後亦有木板阻隔。

時任消防處助理處長李亮明作供稱，2016年6月21日事發當日，淘大工業村3樓兩邊大部分窗戶被鐵板圍封。他觀察到鐵板因高溫而漲起，因此決定以座地中攻喉筆往鐵板射水降溫。李解釋，由於位置被密封，故此射水對裡面的同袍不會有影響。李續指，他當時亦看到時昌迷你倉的廣告後亦有木板阻隔。

李又指，當時曾採用防禦式滅火策略，行動包括關閉防火門、在外圍射水等。李解釋，防禦式滅火策略只是個概括的名稱，當中亦會派隊員進入火場觀察，評估是否需要調整策略。

死因研訊下午續。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：梁錦麟

相關文章

【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　助理消防區長指張耀升主動進入火場
14:34 2021/10/18
【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　助理消防區長指張耀升主動進入火場
【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　隊長指長官未有啟動緊急救援程序
14:31 2021/10/11
【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　隊長指長官未有啟動緊急救援程序
【死因研訊】迷你倉大火死因續訊　股東時景恒指火燭屬不幸「唔係我嘅錯」
14:01 2021/10/07
【死因研訊】迷你倉大火死因續訊　股東時景恒指火燭屬不幸「唔係我嘅錯」

你可能感興趣

【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　助理消防區長指張耀升主動進入火場
14:34 2021/10/18
【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　助理消防區長指張耀升主動進入火場
【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　隊長指長官未有啟動緊急救援程序
14:31 2021/10/11
【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　隊長指長官未有啟動緊急救援程序
【死因研訊】迷你倉大火死因續訊　股東時景恒指火燭屬不幸「唔係我嘅錯」
14:01 2021/10/07
【死因研訊】迷你倉大火死因續訊　股東時景恒指火燭屬不幸「唔係我嘅錯」
火災 消防處 新冠肺炎疫情 香港 新冠肺炎 經濟

最高瀏覽

【不知自愛】20歲少女為男友墮胎7次　獨自留院痛到跪地仍堅信︰他愛我的
13:04 2021/10/26
【不知自愛】20歲少女為男友墮胎7次　獨自留院痛到跪地仍堅信︰他愛我的
【緊急呼籲】9歲珺妍患血癌急求骨髓 母親十分愛護女兒9年未約朋友去晚飯
20:09 2021/10/26
【緊急呼籲】9歲珺妍患血癌急求骨髓 母親十分愛護女兒9年未約朋友去晚飯
【好家姐】吳若希全家慶祝弟18歲生日　韓風細佬讀聖士提反明年DSE考生
17:25 2021/10/25
【好家姐】吳若希全家慶祝弟18歲生日　韓風細佬讀聖士提反明年DSE考生