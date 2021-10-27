【超市大搜查】高保濕護膚品抑制色斑皮膚暗沉　12款美白化妝水排行榜【附完整排名】

▲ 12款美白化妝水排行榜。

美白是不少女士的護膚訴求之一，日本雜誌《LDK》比拼了市面12款美白化妝水（其中11款屬於平價化妝水）的保濕力、成分。LDK指，透過高保濕力的化妝水，可抑制色斑及皮膚暗沉，從而達致美白效果。

是次實測的12款美白化妝水，包括了不少熱門品牌或產品，如無印良品、肌研極潤、Curél、KOSÉ等。

《LDK》指出，很多人誤會了美白護膚品用途是美白肌膚和去斑，但實際上美白產品是用來抑制黑色素產生，預防色斑和雀斑。如想肌膚亮白，最重要是透過保濕抑制黑斑和暗沉，否則，皮膚乾燥反會導致長斑或皮膚暗沉。

3項評分標準：

保濕力：將產品塗抹在手臂上，用儀器檢查30分鐘前後的皮膚水份變化

成分：由專家從所有成分中分析、評估對斑點和暗沉有效的成分

使用感：檢查產品的黏膩程度

結果顯示，保濕力最高的產品，其皮膚水分增加是保濕力最低產品的4倍。LDK亦發現，測試中很多產品的成分獲得高度評價。

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第12至第6位：

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頭5位美白化妝水：

頭5位的美白化妝水，保濕力全部達A或A+級，當中「Curél美白極致化妝水III」更奪得冠軍，保濕力強勁。

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總結12款美白化妝水，《LDK》最推薦奪得第1位的「Curél美白極致化妝水III」。LDK指該產品有卓越的保濕力，非常適合乾性肌膚。另外含有高美白效果的成分，在呵護肌膚的同時，還可以使肌膚透亮，預防黑斑和暗沉。

責任編輯：楊宛茜