【冷血無情】冷血外賣員當街誘騙虐殺流浪貓　被連續暴摔落地兼3度狂踩頭慘死

▲ 內地一名外賣員緊捉流浪貓尾巴多次摔地，再踩貓頭致死。

流浪貓隨處可見，但近日內地卻發生一宗虐殺流浪貓案，一名外賣員在路邊竟然扯著貓咪尾巴，不斷將貓咪來回重摔落地，最後還然連踩貓咪3腳致死，最後施施然駕駛電單車離去，影片一曝光立刻引起網民公憤。

據《新聞時間》報導，在10月23日晚上，廣東珠海一名送餐外賣員路過見到一隻流浪貓，蹲下向小貓招手示好，引誘流浪貓到自己身邊後更撫摸幾下，隨後，他突然捉緊貓咪的尾巴，再連續4次來回用力將貓咪摔打落地，貓咪癱在地上抽搐痛苦掙扎，外賣員見到後再一度靠近，連續用腳踩踏腦咪的頭部3次，最後竟施施然駕駛電單車離開。

點撃大圖看更多：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

片段曝光後，令到一眾網民感到十分憤怒及心寒。當晚有街坊在事情發生後馬上報警，曾想阻攔涉事的外賣員，但不成功。據了解，該名男子為外賣平台「餓了麼」的外賣員，事後已被有關平台開除，及永不錄用。在事發地點附近的女店主張女士得悉事件後說道：「我感到很難過，不知道他為什麼要這樣做，每次我們打開車門流浪貓都會跑過來接我們，就像自己的孩子一樣。」而附近的街坊指流浪貓性情溫順，附近的小孩都經常跟它一起玩，對陌生人無防備心，十分親人又不會傷人。

事後外賣員指自己之所以做出虐貓行為，皆因當時被貓咪抓傷了手「當時我摸它，它突然伸出爪子抓了我好大一個傷口。」外賣員表示由於當時感到十分憤怒，才做出有關行為，事後感到十分後悔，「沒想過會這麼嚴重，搞得我現在沒有工作。」

遇害的貓咪深受附近的街坊及店主喜愛，大家都因此感到十分憤怒。有網民認為，這種人是社會的安全隱患，很有可能心理有問題才會做出如此沒人性的事情，相信對人絕對是一種威脅，亦有網民指就算不愛，也不要傷害，虐待寵物的事情不可原諒。

最新影片: 失去摯友為人生最大傷痛 林二汶：我沒給自己傷心時限

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

HKET APP家庭台更多影片：https://bit.ly/3xaDuJL

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：蕭雅文