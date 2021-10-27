【港區國安法】李家超：結束一黨專政等同推翻憲法　取消支聯會公司註冊與刑事案件無關

▲ 過去多次主辦六四集會的支聯會，昨遭取消公司註冊。（經濟日報資料圖片）

行政長官會同行政會議昨將支聯會從公司登記冊中剔除，政務司司長李家超今日表示，支聯會一直宣揚的五大綱領中，包括「結束一黨專政」，等同根本上推翻憲法訂明的根本制度，強調特區政府要主動、積極依法處理。

支聯會及多名常委正被控《港區國安法》下的顛覆國家政權罪，案件仍未開始審訊。被問到現階段以行政手段解散支聯會，是否涉及未審先判？李家超強調，取消支聯會公司註冊是基於國家安全，與刑事案件無關。

他續指，「結束一黨專政」等於要結束中國共產黨領導，推翻憲法根本制度，涉及顛覆國家政權，強調特區政府態度鮮明，政府依法處理的責任不會改變。

此外，李家超表示，取消豁免隔離檢疫安排是「外防輸入」的重要一環，認為對與內地恢復通關有積極推動作用，又透露已指令不同政策局檢視有關情況。不過，他並無交代與內地的第二次專家對接會議，以及內地專家來港視察的時間表。

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記者：胡偉明