【最佳照片】獨腳爸抱起沒四肢兒子燦笑　最美畫面背後揭敘利亞難民悲歌

▲ 一名敘利亞獨腳爸爸抱起沒四肢的兒子，父子露出燦爛的笑容。

一張照片足以述說故事，甚至撼動人心。日前意大利一個國際攝影大賽公布結果，奪得最佳照片的作品名為「Hardship of Life」（生命的艱難）。照片中一名獨腳爸爸抱起沒四肢的兒子，父子相視而笑，露出燦爛笑容，畫面觸動人心，背後卻藏著一段敘利亞難民家庭的悲慘經歷。

遇炸彈襲擊失右腳

據《華盛頓郵報》報道，照片中的敘利亞爸爸Munzir al-Nazzal一次去市集購物，不幸因炸彈襲擊而受傷，從此失去右腳。而他的妻子在懷孕時因吸入毒氣，不得不使用藥物治療，導致現年5歲的長子Mustafa天生四肢畸形，幾乎沒有手腳。

其後Munzir一家為逃離戰火，遷移至土耳其邊境的難民營，一直掙扎求存。土耳其攝影師Mehmet Aslan捕捉了Munzir抱起兒子燦笑的一刻，雖然父子各自面對自身殘障，但他們依然積極面對生活。這張名為「Hardship of Life」（生命的艱難）的照片，獲選為「西恩納國際攝影大賽」（Siena International Photo Awards）的最佳照片，評判形容照片的情感很強烈。

▲ 奪得最佳照片的作品名為「Hardship of Life」（生命的艱難）。（Siena International Photo Awards 2021官網圖片）

為兒子苦尋治療方法

攝影師Mehmet講述照片的由來，他在土耳其南部靠近敘利亞邊境的地方遇到了3孩爸爸Munzir，當時他與家人住在一間商店裡，3年多來一家主要靠慈善機構接濟。他得悉Munzir的遭遇，知道他們不斷搬家，為了尋找治療長子Mustafa的方法，即使無法負擔醫療費用，在土耳其也找不到適合的義肢。Munzir受訪時坦言︰

我發誓已逐間醫院詢問，沒有一個城鎮是我沒問過的，但沒有任何結果。

爸爸指兒子患有先天性四肢畸形，他會在地毯上打滾時微笑，然後妹妹會把他抱起來放在沙發上，爸爸說其實兒子非常聰明。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最新影片：任喇沙書院劍擊教練逾30年 曾俊華談學習劍擊之道

冀關注難民兒童義肢需求

Mehmet希望藉著照片引起大眾的注意，關注難民兒童對義肢的需求。他表示，縱然命運艱苦，但男童依然保持精力充沛，而爸爸也沒放棄任何一個治療兒子的機會。Munzir的太太Zeinab說這張照片傳遍了全世界︰

多年來，我們一直試圖讓人聽到我們的聲音，以幫助兒子接受治療。我們願意付出一切，讓他過上更好的生活。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳