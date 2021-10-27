【凍結薪酬】政府凍結法官及司法人員本年度薪酬　今年4月1日起生效

▲ 政府凍結法官及司法人員本年度薪酬，今年4月1日起生效。（經濟日報資料圖片）

政府公布，司法人員薪常會完成年度司法人員薪酬檢討，行政長官會同行政會議決定凍結2021至22年度法官及司法人員的薪酬，今年4月1日起生效；有關建議經司法人員薪常會以平衡的方法，考慮所有相關因素後作出，司法機構對司法人員薪常會的建議沒有異議。

司法人員薪常會已完成年度司法人員薪酬檢討，以平衡的方法考慮所有相關因素，包括現時的經濟環境、勞工市場情況、公務員在21至22年度凍薪、2020年香港法律執業者收入基準研究結果、司法獨立的原則，以及司法機構的立場，建議21至22年度凍結法官及司法人員的薪酬。

行政長官會同行政會議決定凍結今年度法官及司法人員的薪酬，由今年4月1日起生效。薪常會於今年9月1日向行政長官提交2021年司法人員薪酬檢討報告，報告亦已載於公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處網頁。

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責任編輯：陳正怡