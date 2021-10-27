分享環保小貼士　送你百變環保袋+蜜蠟布套裝

太古地產一向支持環保減廢，更身體力行由物業規劃、設計，以至營運和保養均貫徹可持續發展理念，竭盡所能實現將全球暖化限制在1.5°C之內的承諾，於2050年前達至淨零碳排放。為了鼓勵大眾源頭減廢，是次活動特意送出500份環保小物套裝，希望大家可以共同節能減碳，為保護地球出一分力！

多用途環保袋 一袋在手變出4大用途！

太古地產特意邀請年輕插畫家Natalie Hui，以「My Community, My Place」為主題製成多用途環保袋，配合手繪風展現灣仔星街小區充滿活力的一面，為大家帶來正能量。

環保袋不僅可以伸縮摺疊出多種大小，內籠更附以鋁箔隔熱材質，兼備保溫袋功能！攤平環保袋後，更可變成野餐墊和車用太陽擋，實行一袋在手變出4大用途，隨時隨地都可以派上用場！

蜜蠟布套裝 同膠袋保鮮紙講拜拜！



太古地產在2016年推行可持續發展策略2030（SD2030），較早前更以「Sustainability We All Count」作主題，推廣可持續發展中不同的範疇、理念和目標。活動以不同主題元素，創造出超過20個生動的可持續發展大使，以輕鬆的方式推廣活動價值和目標！

蜜蠟布套裝正正就以各種可持續發展大使為主題，一塊蜜蠟布就可以代替生活經常使用到的膠袋、保鮮紙等，更可以重覆清洗、循環使用！輕輕鬆鬆就可以追上環保新趨勢！

分享你的環保小貼士 贏取環保套裝

大奬（名額300個）：

多用途環保袋1個 + 環保蜜蠟布套裝2套（每套內附3張蜜蠟布）



多用途環保袋1個 + 環保蜜蠟布套裝2套（每套內附3張蜜蠟布） 二奬（名額200個）：

蜜蠟布套裝1套（每套內附3張蜜蠟布）

立即參加：https://bit.ly/3bedC5L



（資料由客戶提供）