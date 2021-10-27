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【蘇民峰虎年生肖運程】 虎人財運不俗看高一線　注意犯太歲有悲觀情緒

休閒消費 15:38 2021/10/27

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

肖虎的朋友在2022年的財運不俗。

2022牛年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評虎年12生肖運程，讓各位虎年早佔先機，虎年趨吉避凶，虎年知所進退。

蘇民峰師傅點評肖虎運程

肖虎今年犯太歲，犯太歲其實跟運氣無直接關係，主要瀰漫悲觀負面情緒，尤其36歲虎人，平時思想太偏執，鑽牛角尖想得太負面無出路。12歲及48歲的虎人，也要多點留意情緒問題，經常要提醒自己，思想要正面一點。

遠行化解悲觀情緒

可以的話，農曆1月可稍作遠行化解，2022年農曆1月、2023年農曆1月，可以的話，都去旅行。生於春夏天的平命、熱命虎人，可往西北方，秋天出生的寒命人則往東南方，記緊不要去錯方向，否則會有反效果。

犯太歲者，每年有「伏屍」、「劍鋒」跟住，就容易被金屬、劍器所傷。駕車者宜特別留意，慎防意外；即使不駕車者，農曆1月或7月，甚至這兩個月同時做都好，適宜洗牙化解，以應了損傷之象。

駕車人士慎防意外

虎人在2022年的財運不俗，即使生於春夏的平命、熱命人的運氣開始下降，但財運仍看高一線。若生於秋冬的寒命人，2022至2027年是木火牛年，寒命虎人的運氣更會日增月盛，即使2022年犯太歲有悲觀負面情緒都好，若有新發展機會、要轉工的話，也可作小嘗試。

綜觀來說，感情方面，一段情去，很快又一段情來，若然分手，當然喊得一句句，但若為喜事，如結婚、懷孕，有謂「一喜化三災，無喜心情壞」，可以把負面情緒壓下來。

備註：

寒命人︰出生於西曆8月8日後3月6日前。
熱命人︰出生於西曆5月6日後8月8日前。
平命人︰出生於西曆3月6日後5月6日前。

（本文獲玄學家蘇民峰師傅授權刊登）

編輯：葉翠華

風水 生肖 蘇民峰

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