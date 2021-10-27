【蘇民峰虎年生肖運程】 兔人財運乃12生肖之冠　咸池桃花年有男貴人助

▲ 肖兔的朋友虎年財源廣進，要留意身邊的男貴人咯。

2022牛年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評虎年12生肖運程，讓各位虎年早佔先機，虎年趨吉避凶，虎年知所進退。

蘇民峰師傅點評肖兔運程

肖兔今年運氣不俗，2022年是「咸池」桃花年，交際、應酬、人緣好，間接對事業有幫助。

財運為眾生肖之首

兔人跟虎人一樣，今年的財運不俗，因有桃花之助。在12生肖中，兔人在桃花排第3，財運則排首位。

即使生於春夏天的平命、熱命人，在虎年的運氣慢慢下降，但因為2022年得財運及桃花之助，亦看高一；而生於秋冬的寒命兔人，在2016年至2021年的運氣已去到谷底，可能在虎年反彈得比其他生肖來得快，所以，今年想起步嘗試的話，無論轉工或有新投資，都可作牛戶小試。不過，投資並不是投機，投資是做生意、營商，不是買樓、買股票，後者屬於計數，同運氣無直接關係。

有男貴人相助

兔人在虎年有吉星「太陽」，即有男貴人之助，上司、拍檔是男性的話，特別容易有幫助。凶星有「天空」，天空是有計劃容易成功，但我常常同大家講，有計劃的人大部分都不成功的，最出色的人是能解決眼前困難的人，所以毋須太著意要有全盤計劃才行事，因時際宜才是最佳的解難方式。

備註：

寒命人︰出生於西曆8月8日後3月6日前。

熱命人︰出生於西曆5月6日後8月8日前。

平命人︰出生於西曆3月6日後5月6日前。

（本文獲玄學家蘇民峰師傅授權刊登）

編輯：葉翠華