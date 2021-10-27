【蘇民峰虎年生肖運程】肖蛇太歲相刑契約宜慎　4個月份易有感情爭拗

▲ 肖蛇的情侶要留神，虎年有4個月份易有感情爭拗。

2022牛年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評虎年12生肖運程，讓各位虎年早佔先機，虎年趨吉避凶，虎年知所進退。

蘇民峰師傅點評肖蛇運程

肖蛇在虎年要特別留意，2022年與太歲相刑，相刑有時較犯太歲或沖太歲更棘手。犯太歲是悲觀負面情緒，沖太歲是轉變，可以是變好，也可以是變差，但太歲相刑是有問題卻不能解決。

情侶留意4個月份

蛇人在虎年要特別注意，但凡文件、契約等等都要清清楚楚，否則容易整年受纏繞。除太歲相刑外，蛇人今年運氣排第11，桃花排第10，無論運氣、財運、感情、人緣，在虎年都不是太理想，因太歲相刑也會影響感情。蛇人在虎年的感情比較多小爭拗，故要特別提醒自己，尤其農曆1月、4月、7月、10月這4個月都會容易有爭拗。

既然肖蛇運氣排第11，就要知所進退，生於春夏天的平命、熱命人，所有事情都宜守不宜攻，保持原狀便可；即使是生於秋冬的寒命人，雖然2022年夏天開始漸入佳景，但始終虎年是太歲相刑，是非較多，都係穩守為佳，真係想作轉變就以小轉為宜，並且要有較多波折的心理準備。

有女貴人相助

蛇人在虎年有吉星太陰，太陰是女貴人，若上司、下屬、拍檔是女性的話，易有助力。凶星則有孤辰，會感覺孤獨、不開朗。蛇人在2022年太歲相刑，既孤獨，又不開朗，即使約朋友去街，都驚得罪朋友犯是非，都有點棘手。還有一粒凶星叫「亡神」，代表失物，容易遺失銀包、鎖匙、手提電話、私人物件等等，特別要留意了。

備註：

寒命人︰出生於西曆8月8日後3月6日前。

熱命人︰出生於西曆5月6日後8月8日前。

平命人︰出生於西曆3月6日後5月6日前。

（本文獲玄學家蘇民峰師傅授權刊登）

編輯：葉翠華