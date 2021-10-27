  • 26°C
香港時間 : 20211027日 (週三) 17:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘇民峰虎年生肖運程】肖蛇太歲相刑契約宜慎　4個月份易有感情爭拗

休閒消費 15:55 2021/10/27

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

肖蛇的情侶要留神，虎年有4個月份易有感情爭拗。

2022牛年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評虎年12生肖運程，讓各位虎年早佔先機，虎年趨吉避凶，虎年知所進退。

蘇民峰師傅點評肖蛇運程

肖蛇在虎年要特別留意，2022年與太歲相刑，相刑有時較犯太歲或沖太歲更棘手。犯太歲是悲觀負面情緒，沖太歲是轉變，可以是變好，也可以是變差，但太歲相刑是有問題卻不能解決。

情侶留意4個月份

蛇人在虎年要特別注意，但凡文件、契約等等都要清清楚楚，否則容易整年受纏繞。除太歲相刑外，蛇人今年運氣排第11，桃花排第10，無論運氣、財運、感情、人緣，在虎年都不是太理想，因太歲相刑也會影響感情。蛇人在虎年的感情比較多小爭拗，故要特別提醒自己，尤其農曆1月、4月、7月、10月這4個月都會容易有爭拗。

既然肖蛇運氣排第11，就要知所進退，生於春夏天的平命、熱命人，所有事情都宜守不宜攻，保持原狀便可；即使是生於秋冬的寒命人，雖然2022年夏天開始漸入佳景，但始終虎年是太歲相刑，是非較多，都係穩守為佳，真係想作轉變就以小轉為宜，並且要有較多波折的心理準備。

有女貴人相助

蛇人在虎年有吉星太陰，太陰是女貴人，若上司、下屬、拍檔是女性的話，易有助力。凶星則有孤辰，會感覺孤獨、不開朗。蛇人在2022年太歲相刑，既孤獨，又不開朗，即使約朋友去街，都驚得罪朋友犯是非，都有點棘手。還有一粒凶星叫「亡神」，代表失物，容易遺失銀包、鎖匙、手提電話、私人物件等等，特別要留意了。

備註：

寒命人︰出生於西曆8月8日後3月6日前。
熱命人︰出生於西曆5月6日後8月8日前。
平命人︰出生於西曆3月6日後5月6日前。

（本文獲玄學家蘇民峰師傅授權刊登）

編輯：葉翠華

相關文章

【蘇民峰虎年生肖運程】兔人財運乃12生肖之冠　咸池桃花年有男貴人助
今日 15:46
【蘇民峰虎年生肖運程】兔人財運乃12生肖之冠　咸池桃花年有男貴人助
【蘇民峰虎年生肖運程】 虎人財運不俗看高一線　注意犯太歲有悲觀情緒
今日 15:38
【蘇民峰虎年生肖運程】 虎人財運不俗看高一線　注意犯太歲有悲觀情緒
【蘇民峰虎年生肖運程】肖牛紅鸞桃花最旺登首位　有新機遇可放膽嘗試
今日 16:53
【蘇民峰虎年生肖運程】肖牛紅鸞桃花最旺登首位　有新機遇可放膽嘗試
【蘇民峰虎年生肖運程】無外來助力凡事靠自己　肖鼠逢驛馬走動會較多
今日 16:48
【蘇民峰虎年生肖運程】無外來助力凡事靠自己　肖鼠逢驛馬走動會較多
【蘇民峰虎年生肖運程】肖豬太歲相合迎好運年　或因朋友破財切忌擔保
今日 16:42
【蘇民峰虎年生肖運程】肖豬太歲相合迎好運年　或因朋友破財切忌擔保
【蘇民峰虎年生肖運程】肖狗貴人暗助人緣佳　虎年運勢勝舊年
今日 16:31
【蘇民峰虎年生肖運程】肖狗貴人暗助人緣佳　虎年運勢勝舊年
【蘇民峰虎年生肖運程】肖雞坐擁紫微龍德吉星　強力貴人扶持相助
今日 16:24
【蘇民峰虎年生肖運程】肖雞坐擁紫微龍德吉星　強力貴人扶持相助
【蘇民峰虎年生肖運程】猴人沖太歲有遷移轉工變化　雖有破財幸有吉星可減凶險
今日 16:16
【蘇民峰虎年生肖運程】猴人沖太歲有遷移轉工變化　雖有破財幸有吉星可減凶險
【蘇民峰虎年生肖運程】羊人運勢平穩人緣特佳　逢凶化吉或有添丁之喜
今日 16:09
【蘇民峰虎年生肖運程】羊人運勢平穩人緣特佳　逢凶化吉或有添丁之喜
【蘇民峰虎年生肖運程】肖馬吉星有利權力財帛　或有小官非忌行差踏錯
今日 16:00
【蘇民峰虎年生肖運程】肖馬吉星有利權力財帛　或有小官非忌行差踏錯

你可能感興趣

【蘇民峰虎年生肖運程】兔人財運乃12生肖之冠　咸池桃花年有男貴人助
今日 15:46
【蘇民峰虎年生肖運程】兔人財運乃12生肖之冠　咸池桃花年有男貴人助
【蘇民峰虎年生肖運程】 虎人財運不俗看高一線　注意犯太歲有悲觀情緒
今日 15:38
【蘇民峰虎年生肖運程】 虎人財運不俗看高一線　注意犯太歲有悲觀情緒
【蘇民峰虎年生肖運程】肖牛紅鸞桃花最旺登首位　有新機遇可放膽嘗試
今日 16:53
【蘇民峰虎年生肖運程】肖牛紅鸞桃花最旺登首位　有新機遇可放膽嘗試
風水 生肖 蘇民峰

最高瀏覽

【緊急呼籲】9歲珺妍患血癌急求骨髓 母親十分愛護女兒9年未約朋友去晚飯
20:09 2021/10/26
【緊急呼籲】9歲珺妍患血癌急求骨髓 母親十分愛護女兒9年未約朋友去晚飯
【不知自愛】20歲少女為男友墮胎7次　獨自留院痛到跪地仍堅信︰他愛我的
13:04 2021/10/26
【不知自愛】20歲少女為男友墮胎7次　獨自留院痛到跪地仍堅信︰他愛我的
【好家姐】吳若希全家慶祝弟18歲生日　韓風細佬讀聖士提反明年DSE考生
17:25 2021/10/25
【好家姐】吳若希全家慶祝弟18歲生日　韓風細佬讀聖士提反明年DSE考生