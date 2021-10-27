【蘇民峰虎年生肖運程】 肖馬吉星有利權力財帛 或有小官非忌行差踏錯

▲ 肖馬的朋友有三粒吉星拱照，忌行差踏錯要自我約束。

2022牛年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評虎年12生肖運程，讓各位虎年早佔先機，虎年趨吉避凶，虎年知所進退。

蘇民峰師傅點評肖馬運程

肖馬今年運程不俗，馬人在虎年與太歲相合，合是代表人緣好，各樣事情都較穩定。

馬人在虎年財運排第6，感情排第5，感情比較穩定，雖然今年不是桃花年，但卻為太歲相合年，合也可代表有拉埋天窗或同居的機會，總之比較穩定。不過，若為單身馬人，要在虎年遇上一段感情的機會並不大，因今年不是桃花年。

三粒吉星拱照

馬人今年吉星較多，有「三台」、「將星」、「金匱」。「三台」、「將星」有利權力、地位提升；「金匱」則財帛有利，有容易搬錢回家放入夾萬之意，譬如今年有機會升職加薪，又或營商者地位提升，生意自然有機會獲帶動。

不過，馬人亦要注意，虎年的凶星亦較多，包括「飛符」、「官符」、「廉符」，主官非、是非、人事不和等，還有「五鬼」小人星，但一般來說，小人不必太大理會，小人通常在背後講你是非、篤你背脊，因為小人的成就、地位不及你，所以惟有做下這些小動作而已。

「飛符」、「官符」、「廉符」這些是非又不一定犯官非的，可能你不慎違例過馬路、亂拋垃圾被罰，又或被抄牌忘記交罰款而變成小官非，因此，馬人在虎年切忌行差踏錯，例如：醉酒駕駛，千祈一次都勿犯，一失足成千古恨。

或有小人篤背

運氣方面，生於春夏的平命、熱命人，運氣去到2021年已經到頂，現在開始慢下來，即使今年運氣不俗，但亦只宜守不宜攻。

生於秋冬天的寒命人，今年有任何新改變都可嘗試，你在2019年至2021年可能覺得較辛苦，現職不是太想做，頂到今年若真係好想轉工的話，就不妨嘗試一下，但最好等到4月5日清明節後。若想做生意的話，牛刀小試亦可以，若你確定自己進入了大運，就可大舉進攻，就算未入大運，寒命馬人在2022年至2027年都是看高一線的。

備註：

寒命人︰出生於西曆8月8日後3月6日前。

熱命人︰出生於西曆5月6日後8月8日前。

平命人︰出生於西曆3月6日後5月6日前。

（本文獲玄學家蘇民峰師傅授權刊登）

編輯：葉翠華