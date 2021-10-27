  • 26°C
香港時間 : 20211027日 (週三) 16:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘇民峰虎年生肖運程】羊人運勢平穩人緣特佳 逢凶化吉或有添丁之喜

休閒消費 16:09 2021/10/27

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

肖羊的朋友，虎年桃花榜排行第2，人緣特別好。

2022牛年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評虎年12生肖運程，讓各位虎年早佔先機，虎年趨吉避凶，虎年知所進退。

蘇民峰師傅點評肖羊運程

肖羊在虎年較平穩，問題不大。羊人在2022年的桃花排第2，人緣特別好。

桃花排行第2

12生肖中，虎年桃花之首是肖牛，羊則僅次其後，如果羊人在2021年因沖太歲而分了手，今年要抹乾眼淚，馬上投入新感情了。若2021年因沖太歲而結了婚或懷孕的話，咁就恭喜你靜待小生命降臨，而已婚者在虎年亦易有添丁之喜。

財運方面，羊人排第4，因吉星較多，有「乙德」，能逢凶化吉，「天喜」乃桃花星、開心星，有利地位提升。

解決小耗有法

綜觀羊人在虎年有逢凶化吉星、有桃花星、有地位提升星，但凶星有「死符」及「小耗」，「死符」是小疾病，但今年不是疾病年，最多是2021年的腸胃問題會延續到虎年的4月份，往後身體方面問題不大，小毛病毋須太著意。

「小耗」代表小破財，這很容易解決，不日若有想買而又不捨得花錢買的東西，到虎年就狠狠地買它下來，一來應了破財之象，二來又買到心頭好，一舉兩得。

備註：

寒命人︰出生於西曆8月8日後3月6日前。
熱命人︰出生於西曆5月6日後8月8日前。
平命人︰出生於西曆3月6日後5月6日前。

（本文獲玄學家蘇民峰師傅授權刊登）

編輯：葉翠華

風水 生肖 蘇民峰

最高瀏覽

【不知自愛】20歲少女為男友墮胎7次　獨自留院痛到跪地仍堅信︰他愛我的
13:04 2021/10/26
【不知自愛】20歲少女為男友墮胎7次　獨自留院痛到跪地仍堅信︰他愛我的
【緊急呼籲】9歲珺妍患血癌急求骨髓 母親十分愛護女兒9年未約朋友去晚飯
20:09 2021/10/26
【緊急呼籲】9歲珺妍患血癌急求骨髓 母親十分愛護女兒9年未約朋友去晚飯
【好家姐】吳若希全家慶祝弟18歲生日　韓風細佬讀聖士提反明年DSE考生
17:25 2021/10/25
【好家姐】吳若希全家慶祝弟18歲生日　韓風細佬讀聖士提反明年DSE考生