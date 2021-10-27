  • 26°C
香港時間 : 20211027日 (週三) 17:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘇民峰虎年生肖運程】猴人沖太歲有遷移轉工變化　雖有破財幸有吉星可減凶險

休閒消費 16:16 2021/10/27

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

肖猴的朋友，今年或者會搬屋，可乘機選間風水靚屋。

2022牛年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評虎年12生肖運程，讓各位虎年早佔先機，虎年趨吉避凶，虎年知所進退。

蘇民峰師傅點評肖猴運程

肖猴在虎年沖太歲，沖代表動、代表變化，容易感情變化、住屋變化、事業變化，感情變化包括結婚、分手或懷孕。

住屋變化最無所謂，搬屋找間風水好的屋便行，因為2024年前，大門向東南及西北，風水最好，總之大門不要向東北或西北便可（大門向東北或西北，不旺財、不旺丁，對健康也無助），記緊勿找此兩方位便可。其他如正東、正南、正西、正北，一係旺財不旺丁、一係旺丁不旺財，但都無乜所謂。

旺丁旺財方位

至於事業變化就要特別留意，當中有兩極化情況。若為生於秋冬的寒命人，因之前幾年的運程、處境都一般，到虎年若有任何新機會，就可放膽嘗試。至於，生於春夏的平命、熱命人，虎年則宜守不宜攻，可守則守，可停則停，不宜轉工。

猴人在虎年沖太歲，特別容易搬屋，但凡沖太歲之年，都有「大耗」星跟住，代表大破財，無論搬屋也好、買樓也好，總之用了一大筆錢，都叫大破財。

猴人的吉星亦較多，有「天馬」，即「驛馬」，虎年乃驛馬年，寓意周圍走。至於「天解」、「解神」、「地解」都是逢凶化吉，能化凶星之力，將凶星力量減弱，所以，今年即使破財，也有三粒逢凶化吉的吉星拱照，將不好的情況減弱不少。

留意筋骨手腳

此外，也要留意「血刃」星，或主手腳易受損傷，因虎年沖太歲，金木交戰，易見損傷，刀傷車禍，駕車慎防意外，入廚防損手，農曆1月、7月可捐血、洗牙化解，以應損傷。常做運動者，也要特別留意筋骨手腳、膝蓋等等。

「浮沉」星，主浮浮沉沉，減慢進步，但今年因沖太歲，步伐不會慢，但進步會慢下來。虎年是木火流年的第1年、金水流年的最後1年，故平命、熱命、寒命人的運氣未會有好明顯的轉變，壞不會很壞，好也不會急促反彈。另外，還有顆「破碎」星，即沖太歲之意，毋須太著意。

綜觀猴人，虎年沖太歲，要捐血、洗牙化解，且易有搬屋、轉工及感情的變化。

備註：

寒命人︰出生於西曆8月8日後3月6日前。
熱命人︰出生於西曆5月6日後8月8日前。
平命人︰出生於西曆3月6日後5月6日前。

（本文獲玄學家蘇民峰師傅授權刊登）

編輯：葉翠華

相關文章

【蘇民峰虎年生肖運程】肖馬吉星有利權力財帛　或有小官非忌行差踏錯
今日 16:00
【蘇民峰虎年生肖運程】肖馬吉星有利權力財帛　或有小官非忌行差踏錯
【蘇民峰虎年生肖運程】肖蛇太歲相刑契約宜慎　4個月份易有感情爭拗
今日 15:55
【蘇民峰虎年生肖運程】肖蛇太歲相刑契約宜慎　4個月份易有感情爭拗
【蘇民峰虎年生肖運程】 龍人凡事宜親力親為　寒命人逐步漸入佳景
今日 15:51
【蘇民峰虎年生肖運程】 龍人凡事宜親力親為　寒命人逐步漸入佳景
【蘇民峰虎年生肖運程】兔人財運乃12生肖之冠　咸池桃花年有男貴人助
今日 15:46
【蘇民峰虎年生肖運程】兔人財運乃12生肖之冠　咸池桃花年有男貴人助
【蘇民峰虎年生肖運程】 虎人財運不俗看高一線　注意犯太歲有悲觀情緒
今日 15:38
【蘇民峰虎年生肖運程】 虎人財運不俗看高一線　注意犯太歲有悲觀情緒
【蘇民峰虎年生肖運程】肖牛紅鸞桃花最旺登首位　有新機遇可放膽嘗試
今日 16:53
【蘇民峰虎年生肖運程】肖牛紅鸞桃花最旺登首位　有新機遇可放膽嘗試
【蘇民峰虎年生肖運程】無外來助力凡事靠自己　肖鼠逢驛馬走動會較多
今日 16:48
【蘇民峰虎年生肖運程】無外來助力凡事靠自己　肖鼠逢驛馬走動會較多
【蘇民峰虎年生肖運程】肖豬太歲相合迎好運年　或因朋友破財切忌擔保
今日 16:42
【蘇民峰虎年生肖運程】肖豬太歲相合迎好運年　或因朋友破財切忌擔保
【蘇民峰虎年生肖運程】肖狗貴人暗助人緣佳　虎年運勢勝舊年
今日 16:31
【蘇民峰虎年生肖運程】肖狗貴人暗助人緣佳　虎年運勢勝舊年
【蘇民峰虎年生肖運程】肖雞坐擁紫微龍德吉星　強力貴人扶持相助
今日 16:24
【蘇民峰虎年生肖運程】肖雞坐擁紫微龍德吉星　強力貴人扶持相助

你可能感興趣

【蘇民峰虎年生肖運程】肖馬吉星有利權力財帛　或有小官非忌行差踏錯
今日 16:00
【蘇民峰虎年生肖運程】肖馬吉星有利權力財帛　或有小官非忌行差踏錯
【蘇民峰虎年生肖運程】肖蛇太歲相刑契約宜慎　4個月份易有感情爭拗
今日 15:55
【蘇民峰虎年生肖運程】肖蛇太歲相刑契約宜慎　4個月份易有感情爭拗
【蘇民峰虎年生肖運程】 龍人凡事宜親力親為　寒命人逐步漸入佳景
今日 15:51
【蘇民峰虎年生肖運程】 龍人凡事宜親力親為　寒命人逐步漸入佳景
風水 生肖 蘇民峰

最高瀏覽

【緊急呼籲】9歲珺妍患血癌急求骨髓 母親十分愛護女兒9年未約朋友去晚飯
20:09 2021/10/26
【緊急呼籲】9歲珺妍患血癌急求骨髓 母親十分愛護女兒9年未約朋友去晚飯
【不知自愛】20歲少女為男友墮胎7次　獨自留院痛到跪地仍堅信︰他愛我的
13:04 2021/10/26
【不知自愛】20歲少女為男友墮胎7次　獨自留院痛到跪地仍堅信︰他愛我的
【好家姐】吳若希全家慶祝弟18歲生日　韓風細佬讀聖士提反明年DSE考生
17:25 2021/10/25
【好家姐】吳若希全家慶祝弟18歲生日　韓風細佬讀聖士提反明年DSE考生