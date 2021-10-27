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【蘇民峰虎年生肖運程】肖狗貴人暗助人緣佳　虎年運勢勝舊年

休閒消費 16:31 2021/10/27

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

肖狗的朋友會有貴人暗中關照。

2022牛年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評虎年12生肖運程，讓各位虎年早佔先機，虎年趨吉避凶，虎年知所進退。

蘇民峰師傅點評肖狗運程

肖狗在2022年的運勢比2021年為佳，因為2021年太歲相刑，特別多是非、腸胃較差。狗人在虎年與太歲暗合，有遠方貴人扶持，就算上司不關照你，上司的上司也可能暗中關照你，是你的暗中貴人。

有暗中貴人關照

雖然狗人在虎年吉星欠奉，但因與太歲暗合，都是可以加分的。

凶星只有「華蓋」，有時或會覺得心情孤獨、不開朗，但因人緣不俗，覺得孤獨就約朋友去街或請人食飯，紓緩一下情緒。

寒命人有收成期

運氣方面，則呈兩極化。生於春夏的平命、熱命人，來到2022年，運程慢慢逐步向下；至於秋冬出生的寒命人，則運氣日增月盛，2022至2024年是嘗試起步的時候，經歷一番耕耘，2025年至2027年就是收成期，可逐漸見成果了。

備註：

寒命人︰出生於西曆8月8日後3月6日前。
熱命人︰出生於西曆5月6日後8月8日前。
平命人︰出生於西曆3月6日後5月6日前。

（本文獲玄學家蘇民峰師傅授權刊登）

編輯：葉翠華

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