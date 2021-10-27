【蘇民峰虎年生肖運程】肖豬太歲相合迎好運年　或因朋友破財切忌擔保

▲ 肖豬的朋友將迎來好運數年，但小心因幫朋友而破財。

2022牛年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評虎年12生肖運程，讓各位虎年早佔先機，虎年趨吉避凶，虎年知所進退。

蘇民峰師傅點評肖豬運程

肖豬在虎年運程不俗，與虎年太歲相合，人緣好，各樣事情較穩定，今年無論感情、住屋、事業都較穩定，但穩定不代表一定好，不過虎年有「歲合」、「福德」、「天德」三粒吉星，「歲合」即太歲相合，「福德」乃貴人星，有貴人扶助，「天德」就逢凶化吉，能化凶星之力，綜觀豬人在虎年有人緣運、有貴人星，又有逢凶化吉星，可說相當不俗。

有人緣運貴人星

至於凶星則有「刧煞」，因朋友而破財，千萬勿借錢給人或做擔保，情非得已的話，借錢給人最多收不回，但擔保的底線一定要抓緊，一旦心軟或要上身。另有「捲舌」，容易面對面與人吵架，但由於虎年人緣佳，大概吵罵兩句而已，問題不大。

寒命人2025更上層樓

生於春夏的平命、熱命人，去到2021年，運氣開始停頓，虎年宜守不宜攻。秋冬出生的寒命人，則運氣日增月盛，2022年至2027年都是好運年，尤其2025年至2027年，可更上一層樓。

備註：

寒命人︰出生於西曆8月8日後3月6日前。

熱命人︰出生於西曆5月6日後8月8日前。

平命人︰出生於西曆3月6日後5月6日前。

（本文獲玄學家蘇民峰師傅授權刊登）

編輯：葉翠華