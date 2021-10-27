【蘇民峰虎年生肖運程】無外來助力凡事靠自己　肖鼠逢驛馬走動會較多

▲ 肖鼠的朋友，雖無貴人星，但亦無太大凶星，運勢算是平平。

2022牛年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評虎年12生肖運程，讓各位虎年早佔先機，虎年趨吉避凶，虎年知所進退。

蘇民峰師傅點評肖鼠運程

肖鼠在虎年運勢一般，桃花排第9，運氣亦排第9，無外來助力，但不要緊，事事親力親為便可。

無外來助力

肖鼠雖無貴人星，但亦無小人星，連凶星也是稍為輕微的，像「天狗」、「吊客」、「災煞」等，並不是嚴重的凶星。

肖鼠在虎年無外來助力，運氣好的依然好、運氣略遜的亦依然遜，生於春夏的平命、熱命人，金水對你有利，但金水流年已走到尾聲，2022年至2027年是木火流年的第1年，故虎年宜守不宜攻。至於在秋冬出生的寒命人，木火流年對你特別有利，2025年至2027年尤甚。

虎年走動多

肖鼠在虎年是驛馬年，屬鼠者逢虎年都是驛馬年，有遷移、外出之象，虎年雖未必可以去旅行，但在本地四處走走、搬屋或遠走行山等，虎年的走動會較多。

備註：

寒命人︰出生於西曆8月8日後3月6日前。

熱命人︰出生於西曆5月6日後8月8日前。

平命人︰出生於西曆3月6日後5月6日前。

（本文獲玄學家蘇民峰師傅授權刊登）

編輯：葉翠華