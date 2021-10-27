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【蘇民峰虎年生肖運程】肖牛紅鸞桃花最旺登首位　有新機遇可放膽嘗試

休閒消費 16:53 2021/10/27

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

肖牛的朋友，虎年桃花最旺。

2022牛年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評虎年12生肖運程，讓各位虎年早佔先機，虎年趨吉避凶，虎年知所進退。

蘇民峰師傅點評肖牛運程

肖牛在虎年要特別留意，牛人在2021年犯太歲尚未完結，因每年會延遲，犯到今年新曆4月5日才完結，所以，4月5日前都仍有悲觀負面情緒，但犯太歲又不一定是壞的。

牛年犯太歲未完結

若牛年時，你結了婚或懷孕，就叫「一喜擋三災，無喜心情壞」；如果你在2021年分了手的，要特別留意了，因今年桃花方面，肖牛排首位，是紅鸞桃花年，未婚者虎年有機會珠聯璧合，單身者或有新桃花的機緣。

至於已婚而有穩定感情者，紅鸞也代表人緣好，間接對事業有幫助。此外，有「陌越」星，主地位提升、有進步。

牛人在虎年有桃花星、人緣星，相當不俗。

有紅鸞星桃花最旺

凶星只有「病符」，主小疾病。2021年，牛、龍、羊、狗4生肖的腸胃都較差，容易肚瀉，但來到2022年，健康會有改善。

即使生於春夏的平命、熱命人的運氣開始下降，但虎年得桃花星的助力，可看高一線，減慢下降速度。而生於秋冬的寒命人，在牛年犯太歲，今年紅鸞桃花年，運氣會慢慢轉變，速度也可能較快。

肖牛者在虎年有新機會可放膽嘗試，即使平命、熱命人運氣減慢也不是太差，而寒命人則更進一步，運氣可延續至2027年。

備註：

寒命人︰出生於西曆8月8日後3月6日前。
熱命人︰出生於西曆5月6日後8月8日前。
平命人︰出生於西曆3月6日後5月6日前。

（本文獲玄學家蘇民峰師傅授權刊登）

編輯：葉翠華

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