【DR誤殺案】女醫生不服定罪上訴　質疑原審法官引導陪審團出錯

▲ 麥允齡不服定罪上訴，質疑原審法官引導陪審團出錯。（資料圖片）

2012年DR醫學美容集團女顧客接受療程後死亡，涉案女醫生麥允齡早前經審訊後被裁定誤殺罪成，被判囚3年半。麥不服定罪，今（27日）提出上訴，質疑原審法官未有引導陪審團需就各控罪元素均分別達成大比數裁決，惟上訴庭認為陪審團已達成一致裁決，反映他們同意所有控罪元素。

代表上訴人麥允齡（39歲）的資深大律師鄧樂勤今陳詞時指，原審法官在引導陪審團時，未有指示陪審團需就案中所有因嚴重疏忽而誤殺的控罪元素，均需達致大比數裁決，因此陪審團有機會只同意案中部分控罪元素。

惟上訴庭質疑，原審法官引導陪審團時已表明，他們必須認同控方已證明所有控罪元素，方可將上訴人定罪，而本案陪審團一致裁定上訴人誤殺罪成，反映他們必然是一致同意所有控罪元素。

鄧樂勤又指，控方其後修訂了控罪詳情，以致控罪詳情過於累贅，以致案中證據的數量和質量均受影響，陪審團未必能確切掌握控方的指控。案件下午續審。

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記者︰楊詠渝