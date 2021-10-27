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【周末好去處】本地有機水產節11月7日赤柱廣場舉行　森美張新悅現場分享低碳生活小貼士

休閒消費 14:38 2021/10/27

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

本地有機水產節2021將於11月7日，於赤柱廣場舉行。（機構提供）

提起有機，大部人會聯想到有機蔬菜，其實連水產也可以「有機」。為了讓市民對本地有機水產有更深入認識，以及推動本地有機漁業發展，由香港有機資源中心主辦的年度本地有機水產節，將於11月7日（星期日）於赤柱廣場舉行。

今屆本地有機水產節2021會以本地有機為主題，活動當日中心總監黃煥忠教授會與一眾主禮嘉賓，以及星級有機大使森美、星級媽咪有機大使張新悅女士主持開幕典禮。張新悅會聯同樂隊FreshLife、及長大了的美心妹妹Celine公開獻唱，並會與大家分享低碳生活小貼士，於問答環節與現場觀眾互動交流。

同場亦會舉行「本地有機水產．低碳烹飪比賽」的總決賽，最後兩強參賽者會以本地有機魚為食材，用無火低碳的方式烹調出美味菜式，再由星級嘉賓評審團選出最後優勝者。

大會還邀得多間本地有機漁場即場售賣有機水產及蔬菜。（機構提供）

而欣賞完台上表演後，家長還可與小朋友一起參與台下多個攤位遊戲，增進有機水產及環保知識。大會亦邀得多間本地有機漁場，如有機海產發展先導計劃、富琴有機火龍果生態農莊、西園、明輝農莊等擺設攤位，即場售賣有機水產。

如市民平日想購買本地有機認證水產，包括有寶石魚、羅非魚、鯪魚、大頭魚、白鰂魚、羅氏蝦等，可在黃埔九號水產、魚類統營處魚菜直送APP、源生坊有機功能產品專門店、有機認證漁戶直銷等地點購買。

本地有機水產節2021
時間︰11am–6pm
日期︰11月7日（星期日）
地點︰赤柱廣場

記者︰黃依情

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