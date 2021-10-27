【電影檢查】立法會今日三讀通過電檢條例　邱騰華：互聯網發佈影片不在規管範疇內

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華。（梁偉榮攝）

立法會今日三讀通過《2021年電影檢查（修訂）條例草案》，規定檢查員須考慮影片的上映是否會不利於國家安全。若影片可能不利國家安全，商務及經濟發展局局長可延長檢查員就一部影片作出決定的時限，每次不多於28天，以便檢查員有足夠時間充分考慮。

商經局局長邱騰華指，經修訂的條例生效後，當局將進一步相應更新檢查員指引。他強調，修例不會影響電影業正常運作，當局確信絕大部份電影不涉及《港區國安法》的考慮，而完善電檢條例要求有助於電影業有所依從，而不會誤觸紅線。

就社會上有意見認為，修訂應該同時規管互聯網的電影，邱騰華指，電檢條例只適用於符合「上映」定義的電影，至於是否將條例下的電影檢查制度，包括預檢、送檢等要求及程序，延伸至現時規管範圍以外的情況，例如在互聯網發佈、而又不構成條例「上映」定義的影片，當局則需全面及小心研究。他稱，若要加入網絡規管，將超越本條例的範疇，亦涉及科技、政策等考慮，恐怕需要更多時間考慮及研究。

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記者：陳葆琳