【限制打機】民建聯倡參考內地防未成年人沉迷打機　民政局：營運商須遵守法例

▲ 民建聯建議政府參考內地做法，採取遏止未成年人沉迷網絡遊戲的措施。(資料圖片)

中國內地早前推出新政策，限制未成年人士遊玩網路遊戲。民建聯立法會議員李慧琼關注，政府會否參考內地做法，採取遏止未成年人沉迷網絡遊戲的措施，包括規定網絡遊戲帳號須以實名註冊、遊玩時間上限等。民政事務局僅指，在香港提供網絡遊戲的遊戲營運商須遵守所有相關香港法例，未有正面回應。

李慧琼提問指，政府當局會否研究及參考內地、韓國及日本等地政府相關做法，採取遏止未成年人沉迷網絡遊戲的措施，包括規定網絡遊戲帳號須以實名註冊、就未成年人獲准玩網絡遊戲的時間設定上限，以及限制向未成年人收取遊戲費用等，會否研究要求手機遊戲的開發商、代理商、流動應用程式平台及支付平台制訂營商守則，訂明適用於未成年玩家的「課金」上限、退款機制、防止未成年人過度「課金」等。

民政事務局局長徐英偉書面答覆：在香港提供網絡遊戲的遊戲營運商須遵守所有相關香港法例，網絡遊戲內容須遵守《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）；網絡遊戲中如設有構成博彩活動的虛擬抽獎，有關抽獎亦須受《賭博條例》（第148章）規管；網絡遊戲商的營商手法則須符合《商品說明條例》（第362章）。

就與手機遊戲相關的消費問題，徐英偉僅表示消委會今年年初，在其出版的《選擇》月刊內一篇相關的報導中，呼籲手機遊戲開發商及代理商提高資訊的透明度，並讓家長設定「課金」上限，消委會亦提醒玩家留意與手機遊戲公司之間的協議及條款，包括相關退款條款。

為應對未成年人沉迷網絡遊戲的問題，相關政府部門、非政府機構、學校及其他組織均有提供不同類型的服務及項目。衞生署亦分別為家長、教師、中小學生製作了一套4份的「智Sm@rt錦囊」，並特設了專題網頁，內容包括過度使用互聯網和善用屏幕產品等，方便市民獲取相關健康資訊。此外，過去兩個學年，資科辦與專業團體共合辦了20多次實體或遙距模式的學校探訪，向超過5,100名師生傳遞資訊保安的訊息。

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責任編輯：蘇文軒