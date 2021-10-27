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【DSE】港大收生全面採納M1及M2成績　提前於2022年實施避免中學生選科錯配

社會 15:35 2021/10/27

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港大宣布2022入學年度收生安排，將全面採納中學文憑試（DSE）數學延伸部分（M1或M2）成績。（資料圖片）

香港大學今日（27日）宣布，提前於2022入學年度起，全面認可中學文憑試（DSE）數學延伸部分（M1或M2）成績，等同1科選修科成績，以提升收生安排彈性。港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，過往收生非全面認可數學延伸部分成績，致部分中學生在文憑試選科「錯配」，校方冀讓學生按興趣選科，並增加報讀大學的信心，強調並非降低入學要求。

大學聯招（JUPAS）現正接受申請，將於12月8日截止。港大今日宣布明年的大學整體收生要求更趨彈性，數學延伸部分M1及M2成績，將列作等同1科選修科計算，以滿足選修科須達3級成績的大學入學要求。

他指，目前港大有分之二課程認可M1或M2成績，涉及不少科學及工程學科，但部分課程只計算作「半科」選修科，部分熱門學系如法學士本身亦無採納有關成績。港大在近月派員走訪40多間中學，不少中學反映其學生有能力修讀M1或M2，「最後無報考的原因係因為港大無承認」，對於有學生有能力讀而放棄選修，港大對此感到可惜，認為校方有責任對此問題作出改善，讓學生按興趣選科。

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅（中）表示，新收生安排目的讓學生按興趣選科，強調並非降低入學要求。（馮琪雅攝）

嚴志堅承認，高中課程改革有觸發港大考慮全面實施有關收生安排，並指許多院校比港大更早認可M1、M2成績，全港僅剩港大及另一間大學未認可，惟港大需要比較審慎研究，故本年度才實施有關安排。

因應高中課程改革在本學年於中四級起實施，8間資助大學將於2024年起，一致將文憑試數學延伸部分成績，計作1個完整選修科；惟事實上，本港多間大學近年已相繼提早實施有關收生安排。

TOPick翻查八大網頁列出收生要求，目前有5間大學包括中大、科大、理大、浸大及教大，已將M1或M2視作1個完整選修科成績計算；城大部分學科亦有此安排；僅剩嶺大無實施相關安排。

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記者：馮琪雅

香港大學 數學科 課程改革 學士 大學聯招 大學 工程 DSE 中學

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