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【教師流失】1成幼師及中學設計與科技科教師離職　楊潤雄指教師流失率平穩

社會 17:01 2021/10/27

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

（資料圖片）

受移民退學潮及出生率下跌影響，中小學界面對「縮班殺校」危機，教育局局長楊潤雄今日（27日）回覆立法會議員書面質詢表示，學校教師整體流失率大致平穩，據局方披露數據顯示，上學年整體幼稚園教師流失率達1成，中學任教部分科目教師流失率亦尤其嚴重，其中設計與科技科教師亦超過1成，高於整體的4.8%

有議員在書面質詢問及部分學校遇到教師流失問題，有何新措施挽留教師及維持教學質素，教育局局長楊潤雄回覆表示，根據近年的統計數字，學校整體的流失率大致平穩，雖然本學年的最新教師流失率仍在編製中，但開學至今，學校運作大致正常，有足夠的合資格教師任教。

據教育局公布近年本地中、小學及幼稚園教師流失率數據，在2020至21學年，幼稚園教師流失率為10.2%，較去年輕微下跌1.8個百分點；小學及中學流失率分別為4.5%和4.8%，與去年相同；而特殊學校的流失率為5.4%，較上一學年下跌1.7個百分點。按科目劃分，小學教師流失率最高科目是英國語文有5.3%，中學則是設計與科技有10.8%，佔一成。

教育局續稱，教師流失的原因包括退休、進修、轉往其他類別學校任教、從事其他行業、以其他私人理由離職等，而且隨着學齡人口下降，教師的需求相應減少。

教育局又表示，會繼續加強教師培訓及專業發展，提高教師的質素，包括落實教師專業階梯，優化為新入職教師、當中包括關於《憲法》、《基本法》、教師專業操守的內容，亦會就本地及其他地區的教育政策、不同教育課題等方面，舉辦講座、研討會及到校支援等。

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責任編輯：余思嵐

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