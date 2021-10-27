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【多仔家庭】夫婦樂組大家庭喜迎第12胎　堅持用「A、L、E、X」4字母改名

育兒經 18:44 2021/10/27

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

比利時一對夫婦喜迎第12胎，堅持用4個英文字母改名。

照顧一名小孩已令父母「頭痛」，比利時一對夫婦卻不怕辛苦組大家庭，生了7女4子仍不滿足，希望再生一胎。媽媽近日宣布懷上第12胎，並指兒子將在明年4月出生，會按照慣例以「A、L、E、X」4個英文字母來取名。

堅持用4字母改名

據外媒《太陽報》報道，比利時一名女子Gwenny Blanckaert和丈夫Marino Vaneeno在2007年結婚，誕下7女4男共11名子女。Marino以繼父的名字「Alex」為大兒子取名，再將二兒子取名為「Axel」，他突然意識到這兩個名字都是由「A、L、E、X」4個英文字母排列組成，便決定沿用此起名方法。

11名子女都按此「規則」取名，除了現年13歲的Alex及12歲的Axel之外，還有11歲的Xela、10歲的Lexa、9歲的Xael、8歲的Xeal、5歲的Exla、4歲的Leax、2歲的Xale、1歲的Elax及6個月大的Alxe。

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喜迎第12

近日Gwenny在社交媒體宣布懷上第12胎，並指兒子將在明年4月出生，笑言男女的「最終比數」將調整至7女5男。夫婦接受當地媒體訪問時表示，一直以生12胎為目標，

當我們和12名子女圍在一起坐，家庭便完整了。

「A、L、E、X」4個英文字母共可排列出24種組合，Gwenny和Marino可在餘下13種組合中挑選老么的名字。

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責任編輯：王明芳

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