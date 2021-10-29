【專科輪候】港島西醫院聯網耳鼻喉科綜合診所助減專科輪候時間　99歲婆婆配戴助聽器改善心情　

▲ 自去年10月成立至今年9月期間，耳鼻喉科綜合診所已服務2,868人。（陳國峰攝）

長者聽力有問題嚴重影響日常生活，港島西醫院聯網在去年成立耳鼻喉科綜合診所，醫生評估情況穩定的病人先接受護士及聽力學家評估，及早配戴助聽器改善聽力問題，避免因專科門診輪候時間過長而影響生活質素。醫管局計劃明年將有關服務擴展至港島東、九龍東聯網，目標在2023年於所有聯網推行。

港島西醫院聯網耳鼻喉專科門診，穩定新症輪候時間中位數要等36星期，約9個月，而最長要等78星期，逾1.5年。瑪麗醫院耳鼻喉科部門主管黃懿行表示，綜合診所主要針對有持續1個月兩邊耳朵聽力下降的60歲或以上獲轉介輪候專科門診患者。自去年10月成立至今年9月期間，診所已服務2,868人。她續指，診所會先由醫生通過轉介信決定是否收症，由護士為病人作初步評估及檢查，並由聽力學家作純音聽力測試，轉介病人購買合適助聽器，整個流程需時約3至4個多月。

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東華醫院耳鼻喉科病房經理吳玉珊解釋，與傳統的耳鼻喉專科門診相比，診所能根據醫生早前制定的流程，先為病人作初步評估，大幅減少病人輪候時間，讓病人在見醫生作最後診斷前先取得助聽器，提升生活質素。

受惠的人士包括今年99歲的馮婆婆，她受聽力退化困擾逾7年直至去年才求醫，平日愛看電視的她卻常因聽不到電視聲而煩燥不安。馮婆婆先經門診轉介至港島西耳鼻喉科綜合診所後，在120分滿分的聽解能力和經驗問卷中，她僅獲得17分。

馮婆婆兒子于先生形容，以往與母親溝通，常需要湊到母親耳邊說話，長久以來亦頗覺辛苦。馮婆婆經耳鼻喉科綜合診所一系列評估後，成功在3個月內取得助聽器，在聽解能力和經驗問卷中更上升至57分。于先生稱，馮婆婆現可正常看電視及與他人溝通，心情亦大為改善。

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黃懿行亦指出，很多長者如馮婆婆一樣有長期聽力下降問題，此種老年性失聰病徵不明顯，老人未必能發現，如家人發現長輩出現以下4個徵狀，包括經常調高電視音量、溝通時答非所問、聽不見、或誤解意思時，則很可能是聽力退化的徵兆。

她續指，聽力退化不但影響日常溝通，令長者生活質素下降，更會增加跌倒、抑鬱、焦慮、認知障礙症風險，而照顧者往往亦背負沉重壓力，心理健康亦受影響。

瑪麗醫院聽力學家譚志謙亦舉例，指曾有病人在耳鼻喉專科門診輪候1年多後，其聽力已大幅下降，輪候期間的生活質素大受影響。他又指老人原本性情開朗，但因聽力退化，常要他人重覆說話，故感到尷尬而變得沉默寡言。

如老人聽力退化情況嚴重，病人可進行人工耳蝸手術。惟黃懿行亦強調，人工耳蝸手術是「大手術」，需經人工耳蝸門診，由護士、社工等專業人員進行評估，再進行如腦掃描、磁力共振等一系列檢查，才能由醫生決定是否可以做手術。而手術後，病人亦需如佩戴助聽器般慢慢調整適應。

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記者：黃穎津