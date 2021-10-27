【TVB高層】曾志偉盼用合拍資源助TVB打出國際　透露明年出山主持節目 　　

▲ 曾志偉對整個TVB節目內容及編排作大改革。

「明年是特別的一年」在上月由TVB副總經理（綜藝、音樂製作及節目）升為總經理（節目內容營運）的曾志偉，接受TOPick專訪說：「因為明年除了是我們TVB的55周年，也是香港回歸25周年，會有好多與內地合拍的節目。」

限米煮限飯，理性上營運一間大型機構，經費絕對不少，可是一講到合拍，卻有不少觀眾感到抗拒。

志偉解釋說：「要做合拍，是因為我們要培育人才。為何TVB近年奉拍少了古裝劇？因為我們沒得同人家比，內地拍一場皇帝宴客，3000人，只是製作服裝都拍到你窮。香港拍皇帝後宮設宴？30人。我們如何能夠把製作推向國際？如何能夠與韓國比？」

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用合拍資源衝出國際

他以近期大熱的《魷魚遊戲》為例：「要做精、做細、做好，便需要資源，要有那麼大的市場，才有那麼多的資源。大家覺得《魷魚遊戲》好睇，可是人家製作費1億多元，我們何來那麼多製作費？合拍便可以。如果現在合拍《上海灘》，一定比以前勁，可以把成個黃埔江搭出來，拍人山人海的《上海灘》給你睇。」

節目有製作規模當然是好事，不過觀眾所擔心的是，合拍劇集及綜藝節目會否如合拍電影一樣水土不服，成為「港味」盡失的四不像節目。

對此憂慮，志偉認為不用擔心：「你會否覺得《中國醫生》、《中國機長》、《智取威虎山》、《奪冠》沒有港味？主旋律電影來的，但為何要香港人拍？就是因為我們香港人有港味，拍主旋律片但拍出來是有國際性。大家一定要開放去睇一件事，兩方融合得到，我們就可行出國際。」

▲ 曾志偉將帶領TVB增強合拍節目。（曾耀輝 攝）

回來TVB「扶貧」

製作合拍片，兩地合味要平衡。當管理層也是要平衡，就是平衡利益。

身為高層，曾志偉當然令人覺得代表資方講說話，可是他同時卻是藝人出身，更是演藝人協會榮譽會長，而TVB普遍藝人人工不高，甚至有怨言亦是眾所周知，究竟平衡勞資雙方利益？

曾志偉笑著回答說：「所以一回來便召集所有演員同事到一廠，講笑向他們說：『我是來扶貧，不是話你們好窮，而是要令你們賺更多錢。』如何賺更多錢？多些工作。如何多些工作？我希望同事不只在香港，而可以行出去，能夠多些工作，便不會有怨言。所以就是要開闊大家的發展。」

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各平台發展重整內容

改革從來不易，「老是天天在做菜」確實追不上新一代口味，但是改動太多又流失原有擁躉，志偉也說：「今次回來也有不成功的節目，比如《死因有可疑》、《盛‧舞者》，但是否真的不成功？不是，是因為節目安排在J（翡翠台）播，又或者時段不全部人也喜歡看，但如果在J2，會是個成功的節目。」

因此他說：「我們照顧不同階層，不再是翡翠明珠雙輝映，而是有81、82、83、84、85，還有myTV、big big channel、big big shop、MyTV Super Anywhere，有好多平台，夠時間、夠空間給喜歡不同類型節目的觀眾。」

所以志偉指，J2會嘗試更多新口味節目：「我搵C君做J2就是想要多些新口味，J2做的節目未必咁大眾化，因為不想搶J的觀眾，J（翡翠台）是合家歡，打開電視全家人睇。但J2可以特製，比如電競，有頗多人有興趣但不是個個都睇得明，但可以在J2做。」

另外，明珠台也要改：「另外，Pearl都會做自家製節目。我們有那麼多識講英文的藝員，為何不做自製英文節目？冇咩廣告收入？咁小有小做、大有大做囉，起碼我們照顧到那些在香港的外籍人士。」

▲ 曾志偉現時忙於行政管理工作，今年內不會在幕前主持電視節目。（曾耀輝 攝）

一大堆的節目在蘊釀甚至已在製作，但究竟曾志偉會否自己出山在幕前做主持？

「我覺得自己會，但明年。」他即斬釘截鐵說：「出街常被問何時做《獎門人》？我回來只是可做《獎門人》？事實節目的成功不是因為我，是內容，現在就算交給嘉樂、阿Lo都可成功，不一定要我存在。多謝大家對我多年來的賞識，明年是TVB的55周年，會做好多特別的節目，我可能會出現，待攪好基礎先。」

記者：鄧龍傑

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