【2021萬聖節】萬聖節驚嚇最「高」境界　山頂凌霄閣相約大家參與「萬聖嘩鬼狂呼慶典」

▲ 今年萬聖節山頂凌霄閣相約大家參與「萬聖嘩鬼狂呼慶典」。

一年一度的萬聖節又到了,除了到主題樂園盡興,今年還可以到山頂凌霄閣別於 10 月 28 至 31 日呈獻「萬聖嘩鬼 狂呼慶典」,一連四日舉辦不同精彩活動。

當中更包括以萬聖節裝扮到訪凌霄閣摩天台428,即可獲免費入場即可獲免費入場、商戶會與一眾嘩鬼來賓大玩「Trick or Treat! 萬聖節尋糖果」、以及萬聖節正日限定的「山頂凌霄閣 x Dee Dream Life x XP Fitness Hub Spooktacular Halloween Fit & Treat 萬聖節兒童工作坊」,以及聯乘「香港青年大使計劃」 舉辦特色工作坊及精彩活動,當中包括 DIY 南瓜燈工作坊、和諧粉彩工作坊、香港 「鬼」蹟故事分享等等,一起讓大家於今個萬聖節盡情狂呼!

▲ 以萬聖節裝扮到訪凌霄閣摩天台 428 即可獲免費入場。(照片由山頂凌霄閣提供)

只需要有最少兩樣的萬聖節裝扮,即可免費入場凌霄閣摩天台428,當中包括萬聖節主題帽飾或化妝及服飾,可前往山頂凌霄閣客戶服務中心換領摩天台428入場門 票一張(不連飲品)。

而「Trick or Treat! 萬聖節尋糖果」只需於於官網或到山頂凌霄閣客戶服務中心便可購買此套票,將可獲贈萬聖節糖果籃乙個、Trick or Treat! 萬聖節尋糖果通行證乙張、以及凌霄閣摩天台428小童入場門票(連指定飲品)乙張。憑 Trick or Treat! 萬聖節尋糖果通行證,更可參與活動之商戶領取精美萬聖節糖果。到訪 8 間或以上的商戶後,更可到凌霄閣客戶服務中心換領精美紀 念品一份。

另外於10月31日萬聖節當天,會設有「山頂凌霄閣 x Dee Dream Life x XP Fitness Hub Spooktacular Halloween Fit & Treat 萬聖節兒童工作坊」,當中有兩個時段可參與,費用為$400一位成人連小童,名額有限。當中活動包括彈跳鞋、舞蹈、擊 鼓樂及瑜伽,另外可獲贈小童萬聖節糖果籃乙個、Trick or Treat! 萬聖節尋糖果通行證乙張、以及凌霄閣摩天台 428 成 人及小童入場門票各一張,憑 Trick or Treat! 萬聖節尋糖果通行證更可於參與活動之商戶領取精美萬聖節糖果。

活動詳情:

活動一:萬聖裝扮免費入場凌霄閣摩天台428

日期: 2021 年 10 月 30 至 31 日(周六及日)

時間: 早上 8 時到晚上9 時(最後入場 8 時 30 分)



活動二:Trick or Treat! 萬聖節尋糖果

日期: 2021 年 10 月 28 至 31 日(周四至日)

時間: 中午 12 時至晚上 6 時正

活動三:山頂凌霄閣 x Dee Dream Life x XP Fitness Hub Spooktacular Halloween Fit & Treat 萬聖節兒童工作坊

日期: 2021 年 10 月 31 日(周日)

時間:環節一:下午 1 時 30 分至 3 時 30 分,環節二:下午 4 時至 6 時

活動四:萬聖節嘩鬼工作坊

日期: 2021 年 10 月 31 日(周日)

時間: 下午 2 時 30 分至晚上 8 時 30 分

想了解更多活動詳情,可瀏覽相關網站。

記者:蕭雅文