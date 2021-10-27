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【2021萬聖節】萬聖節驚嚇最「高」境界　山頂凌霄閣相約大家參與「萬聖嘩鬼狂呼慶典」

休閒消費 16:35 2021/10/27

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

今年萬聖節山頂凌霄閣相約大家參與「萬聖嘩鬼狂呼慶典」。

一年一度的萬聖節又到了，除了到主題樂園盡興，今年還可以到山頂凌霄閣別於 10 月 28 至 31 日呈獻「萬聖嘩鬼 狂呼慶典」，一連四日舉辦不同精彩活動。

當中更包括以萬聖節裝扮到訪凌霄閣摩天台428，即可獲免費入場即可獲免費入場、商戶會與一眾嘩鬼來賓大玩「Trick or Treat! 萬聖節尋糖果」、以及萬聖節正日限定的「山頂凌霄閣 x Dee Dream Life x XP Fitness Hub Spooktacular Halloween Fit & Treat 萬聖節兒童工作坊」，以及聯乘「香港青年大使計劃」 舉辦特色工作坊及精彩活動，當中包括 DIY 南瓜燈工作坊、和諧粉彩工作坊、香港 「鬼」蹟故事分享等等，一起讓大家於今個萬聖節盡情狂呼！

以萬聖節裝扮到訪凌霄閣摩天台 428 即可獲免費入場。（照片由山頂凌霄閣提供）

只需要有最少兩樣的萬聖節裝扮，即可免費入場凌霄閣摩天台428，當中包括萬聖節主題帽飾或化妝及服飾，可前往山頂凌霄閣客戶服務中心換領摩天台428入場門 票一張（不連飲品）。

而「Trick or Treat! 萬聖節尋糖果」只需於於官網或到山頂凌霄閣客戶服務中心便可購買此套票，將可獲贈萬聖節糖果籃乙個、Trick or Treat! 萬聖節尋糖果通行證乙張、以及凌霄閣摩天台428小童入場門票（連指定飲品）乙張。憑 Trick or Treat! 萬聖節尋糖果通行證，更可參與活動之商戶領取精美萬聖節糖果。到訪 8 間或以上的商戶後，更可到凌霄閣客戶服務中心換領精美紀 念品一份。

另外於10月31日萬聖節當天，會設有「山頂凌霄閣 x Dee Dream Life x XP Fitness Hub Spooktacular Halloween Fit & Treat 萬聖節兒童工作坊」，當中有兩個時段可參與，費用為$400一位成人連小童，名額有限。當中活動包括彈跳鞋、舞蹈、擊 鼓樂及瑜伽，另外可獲贈小童萬聖節糖果籃乙個、Trick or Treat! 萬聖節尋糖果通行證乙張、以及凌霄閣摩天台 428 成 人及小童入場門票各一張，憑 Trick or Treat! 萬聖節尋糖果通行證更可於參與活動之商戶領取精美萬聖節糖果。

點撃下圖看更多：

 

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活動詳情：

活動一：萬聖裝扮免費入場凌霄閣摩天台428

日期： 2021 年 10 月 30 至 31 日（周六及日）

時間： 早上 8 時到晚上9 時（最後入場 8 時 30 分）


活動二：Trick or Treat! 萬聖節尋糖果

日期： 2021 年 10 月 28 至 31 日（周四至日）

時間： 中午 12 時至晚上 6 時正

活動三：山頂凌霄閣 x Dee Dream Life x XP Fitness Hub Spooktacular Halloween Fit & Treat 萬聖節兒童工作坊

日期： 2021 年 10 月 31 日（周日）

時間：環節一：下午 1 時 30 分至 3 時 30 分，環節二：下午 4 時至 6 時

活動四：萬聖節嘩鬼工作坊

日期： 2021 年 10 月 31 日（周日）

時間： 下午 2 時 30 分至晚上 8 時 30 分

想了解更多活動詳情，可瀏覽相關網站

記者：蕭雅文

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