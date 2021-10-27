【外傭檢疫】羅致光形容抵港外傭確診率仍偏高　如大增檢疫房間數目或觸發熔斷機制

▲ 羅致光形容抵港外傭確診率仍偏高，如大增檢疫房間數目或觸發熔斷機制。（梁偉榮攝）

勞工處早前新增青衣華逸酒店供外傭作檢疫，勞福局局長羅致光提到10月至今抵港外傭確診比例為2.1%，教早前減少，惟相對其他已接種疫苗的抵港人士確診率0.59%，形容目前抵港外傭確診率仍然偏高，需小心處理外傭抵港安排。

羅致光解釋，本月16日至今平均每日有69名外傭抵港，與印尼及菲律賓今年初列為高風險地區前，抵港外傭人數相近，局方會於風險可控的前提下，留意會否有空間增加抵港外傭的名額；不過10月至今的抵港外傭確診比率為2.1%，雖然較早前減少，惟相對其他已接種疫苗的抵港人士0.59%的確診率，仍然較高。

他稱，若當局大幅增加外傭檢疫房間數目，有機會觸發熔斷機制，屆時僱主為外傭預先租訂的酒店、機票及交通安排會作廢，僱主會蒙受更大損失，認為要小心有序處理外傭抵港安排。

羅致光本月中出席一個關於外傭服務的圓桌會議曾指，8月30日至今約1900名外傭來港，當中43人確診感染新冠病毒，確診率約為2.3%，較最高時的8%低。羅致光當時曾形容外傭確診風險正在下降，會適時增加外傭檢疫設施和每日名額。

至上周六(23日)，勞工處公布11月1日起，新增青衣華逸酒店為指定檢疫設施，提供共500個房間供來港工作外傭作檢疫用途，本周一起開放網上預約。不過香港僱傭公會主席陳東風今早接受港台節目訪問時直指，青衣華逸酒店開放網上預約當日情況混亂，部分日子「打交叉」，未能夠預訂連續21日的房間。

他質疑酒店網站未能應付預訂人數，由於每個獲批來港的外傭，其僱主或會連同家人、朋友上網預訂，料每個外傭有約5至6人同時預訂房間；建議當局應以簽證日期先後次序分配房間，不應再以「鬥快」先到先得的預訂方法。

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責任編輯：陳正怡