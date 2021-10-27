  • 26°C
香港時間 : 20211027日 (週三) 16:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【演唱會】陳凱詠首次舉行售票演唱會　Jace廣邀武林高手任嘉賓

娛樂 16:12 2021/10/27

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

陳凱詠（Jace）出道兩年，於今年8月舉行了《PROCESSED》音樂會，觀眾反應熱烈並決定於今年年底再度「添食」，舉行首個售賣門票的演唱會，誓要與粉絲近距離跳爆舞台。

《陳凱詠UNBORDERED演唱會》是Jace出道兩年以來首個售賣門票的演唱會，一連兩場於12月11和12日在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行。Jace希望透過音樂展現個人的獨特性，不受規限和約束地把自己喜歡的音樂帶給大家。

演唱會內的不同項目，Jace都親身參與當中的籌備過程，給予不少意見，更少不了精心排練的跳舞演出。

為隆重其事，Jace特別要求大派粉絲福利，成功爭取catwalk 舞台，與粉絲近距離跳爆star hall。

演唱會海報以紫色帶科幻感覺為主，配合演唱會的主題「無邊界」。

Jace表示：「今次好早、3個月前已經開始籌備，少不了勁歌熱舞。嘉賓方面已經落實，會以男嘉賓為主，當然唔止一個啦！有識跳舞嘅，有識彈結他嘅……仲會廣邀行內『武林高手』朋友出席，跳爆個場，希望帶到驚喜俾大家。」

《陳凱詠 UNBORDERED 演唱會》詳情：

日期：2021年12月11至12日

時間：晚上8時15分

地點：九龍灣國際展貿中心 KITEC Star Hall

票價：$780、$580、$380

最新影片推介：林秀怡專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【Chill Club】欣宜與肥仔跳辣身舞　Jace跳甩裙獲Dee哥護花：好驚險！
11:46 2021/10/21
【Chill Club】欣宜與肥仔跳辣身舞　Jace跳甩裙獲Dee哥護花：好驚險！
【夕陽新丁】陳凱詠到避風塘海鮮艇打工　保琦自爆曾在化糞池工作
16:00 2021/09/20
【夕陽新丁】陳凱詠到避風塘海鮮艇打工　保琦自爆曾在化糞池工作
【沒有無緣無故的恨】陳健朗任導演兼男主角　陳凱詠拍親熱戲感尷尬
16:53 2021/09/23
【沒有無緣無故的恨】陳健朗任導演兼男主角　陳凱詠拍親熱戲感尷尬
【夕陽新丁】陳凱詠向戲服租借公司老闆偷師　Jace曾當《全民造星》造型師
13:12 2021/09/29
【夕陽新丁】陳凱詠向戲服租借公司老闆偷師　Jace曾當《全民造星》造型師
陳凱詠首次開騷反應熱烈　Jace宣布12月再開演唱會
19:31 2021/08/21
陳凱詠首次開騷反應熱烈　Jace宣布12月再開演唱會

你可能感興趣

【Chill Club】欣宜與肥仔跳辣身舞　Jace跳甩裙獲Dee哥護花：好驚險！
11:46 2021/10/21
【Chill Club】欣宜與肥仔跳辣身舞　Jace跳甩裙獲Dee哥護花：好驚險！
【夕陽新丁】陳凱詠到避風塘海鮮艇打工　保琦自爆曾在化糞池工作
16:00 2021/09/20
【夕陽新丁】陳凱詠到避風塘海鮮艇打工　保琦自爆曾在化糞池工作
【沒有無緣無故的恨】陳健朗任導演兼男主角　陳凱詠拍親熱戲感尷尬
16:53 2021/09/23
【沒有無緣無故的恨】陳健朗任導演兼男主角　陳凱詠拍親熱戲感尷尬
陳凱詠 歌手 音樂會 演唱會 九龍灣國際展貿中心 EMax 娛樂行業

最高瀏覽

【不知自愛】20歲少女為男友墮胎7次　獨自留院痛到跪地仍堅信︰他愛我的
13:04 2021/10/26
【不知自愛】20歲少女為男友墮胎7次　獨自留院痛到跪地仍堅信︰他愛我的
【緊急呼籲】9歲珺妍患血癌急求骨髓 母親十分愛護女兒9年未約朋友去晚飯
20:09 2021/10/26
【緊急呼籲】9歲珺妍患血癌急求骨髓 母親十分愛護女兒9年未約朋友去晚飯
【好家姐】吳若希全家慶祝弟18歲生日　韓風細佬讀聖士提反明年DSE考生
17:25 2021/10/25
【好家姐】吳若希全家慶祝弟18歲生日　韓風細佬讀聖士提反明年DSE考生