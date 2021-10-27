【演唱會】陳凱詠首次舉行售票演唱會　Jace廣邀武林高手任嘉賓

陳凱詠（Jace）出道兩年，於今年8月舉行了《PROCESSED》音樂會，觀眾反應熱烈並決定於今年年底再度「添食」，舉行首個售賣門票的演唱會，誓要與粉絲近距離跳爆舞台。

《陳凱詠UNBORDERED演唱會》是Jace出道兩年以來首個售賣門票的演唱會，一連兩場於12月11和12日在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行。Jace希望透過音樂展現個人的獨特性，不受規限和約束地把自己喜歡的音樂帶給大家。

演唱會內的不同項目，Jace都親身參與當中的籌備過程，給予不少意見，更少不了精心排練的跳舞演出。

為隆重其事，Jace特別要求大派粉絲福利，成功爭取catwalk 舞台，與粉絲近距離跳爆star hall。

演唱會海報以紫色帶科幻感覺為主，配合演唱會的主題「無邊界」。

Jace表示：「今次好早、3個月前已經開始籌備，少不了勁歌熱舞。嘉賓方面已經落實，會以男嘉賓為主，當然唔止一個啦！有識跳舞嘅，有識彈結他嘅……仲會廣邀行內『武林高手』朋友出席，跳爆個場，希望帶到驚喜俾大家。」

《陳凱詠 UNBORDERED 演唱會》詳情：

日期：2021年12月11至12日

時間：晚上8時15分

地點：九龍灣國際展貿中心 KITEC Star Hall

票價：$780、$580、$380

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