【娛圈喜事】陳凱琳孖生胞弟順利補擺婚宴　Grace榮升姑奶感動落淚【多圖】

▲ 陳凱琳胞弟補擺酒。

陳凱琳(Grace)龍鳳胎細佬Derek今年3月與拍拖數年的女友Wing於紅棉道婚姻登記處註冊結婚,但因疫情關係未有舉行婚宴,據知經過三度延期,日前Derek終順利補擺喜酒,陳凱琳跟父母都盛裝出席,場面感人。

榮升大姑奶的陳凱琳,今日在IG分享多張婚禮宴會照片,可見婚宴場面以白色為主調,並鋪上紅白玫瑰,場地布置簡約得來十分溫馨,弟弟Derek跟太太在場地切結婚蛋糕,十分甜蜜。

陳凱琳則穿上黑白色連身裙,一家人興奮合照,但丈夫鄭嘉穎未有到場。

Grace感動地以英文留言:「happy tears, congratulations once again to my beloved brother and my stunning sister-in-law for tying the knot last weekend!beautiful reception, beautiful decor, beautiful cake, beautiful friends, and really darn cool parents really made this soirée an extremely memorable and touching one! sorry if i sound like a broken record, but i love you two sooooo incredibly much and pray that God blesses this marriage forever and ever。」

陳凱琳分享當日非常難忘,自己亦有流了開心的眼淚,為一對新人送上最真摯的祝福:「美麗的接待處、美麗的布置、美麗的蛋糕、美麗的朋友,還有帥氣的父母讓這場晚宴難忘和感人!對不起我不斷重複,但我真的非常愛你們兩個,祈求上帝永遠祝福這段婚姻。」

不催弟弟生B

陳凱琳跟弟弟Derek一向感情要好,Grace於2018年與鄭嘉穎結婚,現已成為兩孩之母。而她弟弟Derek亦於今年跟女友Wing拉埋天窗,連計陳凱琳與Derek的胞姊,陳家三姊弟先後已成家立室。

今年Grace被問到會否催Derek盡快生B,便表示讓二人先過二人世界,待他們覺得時機合適再考慮生育問題。