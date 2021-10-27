【親子關係】品德教養不是一堆大道理 社工爸爸：不要用權威壓下來

▲ 社工爸爸認為，品德教養不是一堆大道理，父母不要用權威壓下來。

社工溫克基是兩個13歲孖仔的爸爸，他笑言初為人父便「打孖」而來，對自己的耐性是雙重考驗。「和所有新手爸爸一樣，起初在照顧孩子上都是手忙腳亂、一知半解地進行。只是時間過得快，轉眼間兩個兒子都已13歲了，日常生活已不用太操心。」

他續道：「我和太太的教仔分工是按個性而定，太太沒耐性過我，所以她只負責和兒子玩和處理一些日常事，而我則負責兒子的學業、功課方面。」他說。

享受陪伴兒子的時間

身為家長的都會知道要負責孩子的溫習及功課，是一項最高難度的差事，因父母最容易為此對孩子動怒發脾氣，換言之即是最容易破壞親子關係的工作，溫克基笑着認同。

「但只要我心念一轉，不視之為苦差便成。首先，我會將要教兒子做功課的時間，不當作是『監督』，而是用另一個字眼來形容--『陪伴』。我理解孩子們的專注力有限，尤其是每天都要做那麼多的功課和溫習書本，能夠很自律地主動去完成是異數。所以大部分孩子都是需要有家長的『陪伴』，才能完成功課。」

他說猶幸兩個兒子對做功課也不抗拒，只是在遇上問題時才請教他，因此大部分的「陪伴」時間，他都是在做自己的事，如閱讀。

說到「陪伴」，溫克基還真的感謝兒子們仍願意讓他陪上學。「到現在他們升上中學，還是由我陪上學，這不關乎能力問題，而是正常的親子時間。有不少家長向我投訴孩子不願向他們說心事或無偈傾，許多時是用不得其法。我和兒子在上學途中，很自然地就會談到學校裏的日常人和事，繼而也會分享自己的心中所想。」他說。

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最令他窩心的是細仔曾坦白地對他分享，說這十多年的送上學時間，是他最珍惜的時光。「以前兩個兒子唸同一間小學就三人行，現在他們分別唸不同的中學，上學時間先後有別，所以我每天是陪完一個後，再折返家陪第二個，分別有兩段不同的陪仔時間，各有不同的分享時段！」他開心地道。

定位與孩子的關係

他自問不是一個權威型父親，和兒子們都是有商有量的。「在現代社會還做那種發號施令，子女們不得不從的爸爸，是行不通的了。接觸過不少例子是父親們總是不滿孩子對自己沒禮貌，教導時左耳入右耳出。我想如父親本身常常愛用權威壓下來的話，這是人之常情。」

他說當今社會講自由、講人權，子女耳濡目染下，亦特別懂得為自己爭取權益。他舉例曾有一個兒子和父親爭拗入兒子房是否需要敲門，最終父親向孩子吼說：「我賺錢養你，入你房這等小事也要敲門？」怎料，那兒子反駁：「如政府給你綜援金，那是否表示政府人員可以隨意入你間屋？」

「姑勿論雙方的對與錯，我看到的是現今年輕一代看重的是自由與人權，也正好反映出強權不能解決事情，作父親的實在需要與時並進。」

溫克基提到許多爸爸還停留在教養孩子是太太的責任。「在管教方面，其實父和母之間的合作是密不可分，要二人共同分擔的。最重要的是，爸爸本身如何看待自己的父親角色，定位與孩子的親子關係？」

由父親自己做起

他說爸爸們或者先問問自己希望孩子如何看待父子關係，以及自己想要一個怎麼樣的家，其實都是對父親角色的自我反思。「世界上沒有不勞而獲的東西，尤其是親子關係，而且許多時是付出和得到不成正比。我還是那句老話，以身作則是重要的，而且只要夫婦間有愛，孩子是感受得到的，在有愛的家庭中長大，他們便會有安全感，建立到自信，這是好好成長的動力。」

他續道，品德教養不是一堆大道理和教條，而是要透過身體力行去做才有效果。「自問有時也是一個長氣的爸爸，過往經常嘮叨，但發覺效果不佳。許多時你講10句，實在兒子只接收到一、兩句，最慘是他們會覺得爸爸真的好煩。所以我反思後，就是要由自己先做起。」

例如他想兒子們主動看中文書，他便會先拿一些估計他們會有興趣的書本朗讀，讓他們聽到有趣的內容，引發追聽的興趣後，便把書本放在一旁。果然，他們會主動地去拿書來看，由起初只是隨意翻閱，到後來會專心地逐頁揭來閱讀就成功了。

「我就知道用強權是不可能令他們看中文書，便嘗試用另類方法，不是一定能成功，但不嘗試做就一定不能。每個人不會是天生就懂得做父母，我也是一步一腳印地走過來，還有許多事要繼續學習和嘗試，而我更希望可以把自己的小小得着和經驗和其他爸爸一同分享，一起嘗試。」

每個人心中對父親的定義都不一樣，過往說到父親在家庭中的角色，大部分人都會覺得是「一家之主」或者是一個不可反抗的權威。但時代不同了，現代爸爸跟傳統爸爸的形象有了莫大的轉變，現為人父的你，如何做一個能回應新時代要求的好爸爸？

家福會北角綜合家庭服務中心即將舉辦的「家‧正能量-爸爸成長組」，內容以爸爸如何與時並進、裝備自己，不只要成為孩子的榜樣，也要成為他們的心靈導師，一起成長。