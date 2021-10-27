【立法會】相隔13年的告別議案辯論　李慧琼︰冀與行政機關建立「有辱有榮」執政聯盟關係

▲ 立法會內務委員會主席李慧琼。（梁偉榮攝）

立法會今日舉行最後一次會議，通過由民建聯主席李慧琼以內務委員會主席身份，動議無約束力的「告別議案」，以回顧過去一年的立法會及前瞻。李慧琼表示，期望行政機關與議會政黨日後建立「有辱有榮」的執政聯盟關係，並不是「有事鍾無艷，無事夏迎春」。

李慧琼在談及行政與立法關係時，提及建制陣營在過去政治鬥爭中，為了在關鍵議題上以支持政府為大前提，令建制派議員難以爭取民心，可謂「有辱無榮」。她強調，政府制定政策時，議員只參與諮詢工作，民建聯成員亦僅以個人身份進入問責班子或行政會議，並非按政黨理念工作。

她指，議事文化於今年出現了明顯變化，回復文鬥，而武鬥的場面絕，議事井然有序；議員與官員之間蹤使是火花四濺，但無人身攻擊，理性探討，謀求共識。

李慧琼表示，期望來屆議會有不同政黨及組合，思考如何進一步加強團結，盡管政見不同，但要做到和而不同，集結力量，做好施政的監督者，良政善治的貢獻者，以贏取市民的信任及群眾的支持。對於有人質疑未來議會沒有對聲音，李慧琼則指，從維護國家安全、主權及發展利益的意義而言，來屆議會肯定容不下為反對而反對，或純粹為破壞而對抗的聲音，但任何才德兼備，尊重憲制秩序，擁護及效忠基本法，以維護社會為前提的愛國者，看不到為何不能夠參政，發揮貢獻，提供建設性的觀點及力量，為「一國兩制」的效力。

政務司司長李家超指，上一次立法會有告別議案辯論是13年前、2008年第三屆立法會最後一次會議上，稱過去幾屆立法會因會不同原因未能進行告別議案辯論，個人能夠在告別議案上發言感到十分高興。

他又批評，過往議員背叛香港利益，意圖拉倒「一國兩制」的「反中亂港」分子「其心可誅」，有關議員去年已經離開議會，日後特區的管治體制不會再有反動分子、外國代理人及背叛香港利益的叛徒，議會亦重回正軌和回歸理性。

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記者：陳葆琳