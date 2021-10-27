【2025全運會】徐英偉：本港有條件承辦水上運動及高爾夫　目前未決定開幕及閉幕禮舉辦地方

▲ 目前未決定開幕及閉幕禮舉辦地方，徐英偉：本港有條件承辦水上運動及高爾夫。（梁偉榮攝）

民政事務局長徐英偉今日（27日）在立法會上表示，粵港澳三地將承辦2025年全國運動會，香港政府正與澳門及廣東省政府商討，包括項目分工、財務安排等細節，稍後三地政府亦會與國家體育總局開會，爭取將全運會舉辦得有聲有色。

多名立法會議員希望本港可否爭取舉辦全運會的開幕及閉幕儀式，徐英偉指目前未決定開幕及閉幕禮在哪裡舉辦，但本港有不少優勢，在地理上，有條件舉辦水上運動及高爾夫球項目。而且在配套上，本港經常舉辦大型國際體育項目，亦有充足的交通、酒店配套。

啟德體育園將於2023年啟用，徐英偉表示會在體育園啟用後，推動政府大球場的提升或改建，亦會規劃是否預留更多空間給予不同體育總會，亦可研究讓學校舉辦校運會等。

在日後規劃體育設施，徐英偉稱會迎合市民的喜好及發展趨勢，舉例近日滑板興起，當局會深入研究場地配合。徐英偉相信經過東京奧運後，商界會明白體育投資有正面收益，日後會更願意支持體育項目。

另外，有議員反映本港運動設施不足、「炒場」問題嚴重。徐英偉指政府已經委派顧問諮詢不同持份者，將來會興建不同運動設施滿足市民習慣。徐英偉表示，體育及康樂設施5年計劃，26個項目中，有21個已經獲得立法會撥款、涉款約77億，當中7個項目會在今年內開放、9個已經展開工程、5個將於今年內動工。

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記者：李榮忠