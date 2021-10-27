【濕疹飲食】食蟹激發慢性濕疹皮膚紅腫痕癢　大閘蟹時節中醫教患者食蟹秘技

▲ 中醫教濕疹患者食蟹秘技。

大閘蟹時節，不少人食指大動，但濕疹患者食蟹卻要小心。蘇安莎中醫診所註冊中醫師陳泳豪最近分享一宗病例：一名80多歲患有慢性濕疹的婆婆，在食完兩條蟹腳後皮膚開始紅腫痕癢，困擾兩周後終來求診，經中藥治療3個星期已回復正常。陳泳豪醫師表示，蝦蟹屬「多食發風」的食物，如果病人體內有邪毒，蝦蟹可令邪毒走遍全身，使皮膚病發作或加劇病情。

陳醫師最近為一位許久不見的舊病人診症，對方是一位80多歲的婆婆，本身患有慢性濕疹，但已有許多年未有發作。

婆婆日前在家中慶生食海鮮餐，忍不住吃了兩條蟹腳，結果當晚已開始皮膚痕癢，睡覺期間更忍不住不停搔癢。第2日，婆婆去藥房買藥膏，塗了兩星期都未有好轉，病情更有惡化迹象。兩星期後，婆婆終於忍不住來就診。

求診時，婆婆的頸前胸口及雙手肘窩都有明顯紅腫、乾燥發燙、痕癢的迹象。同時有便秘問題，需要依賴西藥通便。

首次就診：

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綜合各種病徵及舌象脈象，陳泳豪醫師診斷病人屬於「濕熱浸淫」。陳醫師處方了內服中藥，以清熱解毒為主要，期間以五味消毒飲、清營湯等處方加減。飲藥兩星期後，婆婆的濕疹問題明顯改善，紅腫消退、痕癢減少、睡眠得到改善，但大便問題未有明顯改善。

飲藥2周：

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調整處方再飲藥一星期後，婆婆的皮膚已大致回復正常，通便藥亦可停服，睡覺時再沒有因痕癢而醒來。

飲藥3周：

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4招自我診斷是否濕疹患

濕疹是眾多皮膚炎的統稱，包括異位性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、缺脂性乾癢、富貴手等。如有以下4個特點，可初步判斷為濕疹：

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要注意，蕁麻疹常被誤認為濕疹，分別是蕁麻疹的患處摸起來是突起但平滑的、而且消退後皮膚不會出現色素沉澱。

中醫看濕疹的3大類別

一般來說，濕疹有3種常見證型：

1. 濕熱浸淫

患處特徵：泛紅色、痕癢、滲液、發紅發熱、水皰密集

全身特徵：心煩身熱、易口渴、大便乾硬難排出、小便黃

2. 脾虛濕藴

患處特徵：潮紅、痕癢、滲液、皮膚粗糙變厚

全身特徵：食欲不振、易疲累、大便軟、腹脹

3. 血虛風燥

患處特徵：呈暗紅或暗灰、痕癢、有皮屑

全身特徵：面色蒼白、疲勞時容易頭暈，女性患者亦會出現月經量少。

嚴重者會因陰虛生熱而出現口乾、大便乾燥等病徵，容易跟「濕熱浸淫證型」混淆。

根據不同證型及病情，治法、用藥量及食療均有所不同，勿因誤信偏方而延誤治療，建議要尋找專業醫師及早治療。

中醫：戒口不一定可解決濕疹

濕疹成因眾多，包括：(1)接觸到過敏源或致敏食物；(2)情緒、壓力等因素誘發；(3)天氣轉變；(4)家族遺傳性等等。

一般來說，大部分濕疹患者都屬於過敏體質，戒口可以幫助他們避免接觸到致敏食物，以防復發。另外，如病人因情緒、天氣或其他原因令濕疹發作，戒口亦可以避免令病情加劇。

當然，如果病人並不是因為對某些食物過敏而造成濕疹，戒口不一定可以解決濕疹問題。此外，如果病人因為長期戒口而感到氣餒、失落等不快情緒，反而會加重濕疹症狀，落入惡性循環。亦要注意，對小朋友或者年長患者而言，錯誤戒口長遠有可能導致營養不良。

因此，最重要是找出令濕疹發作或加重的原因，例如對甚麼食物過敏、壓力時會否加劇病情等等，並針對成因對症下藥。如果需要戒口，亦要「戒得正確」。

如何正確戒口

一般來說，濕疹發作期或過敏體質患者，應避免食用以下食物：

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為何不能食蝦蟹等海鮮

從中醫角度而言，《隨息居飲食錄》記載：「蝦，性溫、味甘，有微毒。多食發風動疾，生食尤甚。病人忌之。」及「蟹，性寒，發風積冷。」

蝦蟹都屬「多食發風」的食物，即是如果病人本身體內有邪毒，蝦蟹會令邪毒走遍全身，皮膚病患者就會發作或加劇病情。

西醫如何看待蝦蟹等海鮮

如果從現代營養學解釋，由於蝦、蟹含有原肌球蛋白，如果濕疹病人對這一種蛋白質過敏，進食後就很容易誘發濕疹。同時，這一種原肌球蛋白亦可以在塵蟎上面找到，而塵蟎亦是另一種常見致敏源。

另外，蝦、蟹亦含有組織胺，這種化學物質可造成皮膚或眼睛瘙癢、流鼻水等過敏症狀。

中醫教患者食蟹秘技

如果病人真的很想食蝦蟹海鮮，書中亦提到解決方法，就是加入「紫蘇葉」一齊煮及食用。

紫蘇葉性溫、味辛甘，可以制一切魚、肉、蝦、蟹的「毒」。所以，坊間不少人煮大閘蟹都會加入紫蘇葉，可以減輕其寒性及毒性。

▲ 蘇安莎中醫診所駐診醫師、註冊中醫師陳泳豪。

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責任編輯：陳昊淋