【消費券】當局料行政開支少於6億元　已安排100人處理相關查詢

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇。(資料圖片)

當局正推行5,000元電子消費券計劃，涉及開支約360億元，藉以鼓勵及帶動本地消費及推動電子支付應用。財經事務及庫務局局長許正宇表示，計劃實際的行政開支較預期的6億元低，局方會繼續小心使用公帑，盡量節省相關費用，至今共開設99個臨時職位，以應付行政工作，並經承辦商安排100人處理相關查詢，強調會總結經驗，繼續監察計劃的執行情況。



許正宇今（27日）在立法會回答旅遊界議員姚思榮提問指，政府預留了約6億元作計劃的行政開支，包括在不同部門加強人手協助籌備及推行計劃、建立相關的電腦系統及其他配套設施等。由於計劃仍在進行中，政府暫時未有確實的行政開支數字，但相信實際開支會較初期預計的6億元為低，強調政府會繼續小心使用公帑，盡量節省行政開支。



人手分布方面，許正宇稱，消費券計劃秘書處由現金發放計劃秘書處的現有人員兼任，共有99人，包括39個有時限公務員職位及60個合約員工職位，負責處理兩個計劃的登記、查詢、投訴、覆檢和上訴，以及向有特別需要人士提供協助。至於熱線電話及電郵查詢服務，則由外判合約服務承辦商提供，由政府在6月18日公布計劃細節開始投入服務，現時承辦商提供約100名人員處理查詢。



有部分市民第二批消費券發放當天（9月1日），才察覺其登記未成功而前往秘書處補辦手續，導致秘書處人流驟增而出現較長輪候時間，許正宇指，政府留意到相關情況，會繼續監察計劃的執行情況，並會總結經驗，加強宣傳解說及相關支援。

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記者：陳麗娜