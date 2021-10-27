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【占士邦】丹尼爾基克身家高達12億港元　「007」揭一個原因不留遺產給3子女

育兒經 17:46 2021/10/27

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占士邦的丹尼爾基克（Daniel Craig）早前接受訪問表示，不會將遺產留給3子女。

《007：生死有時》（No Time To Die）全球票房理想，帶挈最後一次飾演占士邦的丹尼爾基克（Daniel Craig），身家再有進賬。據報道指出，丹尼爾基克的身家高達1.6億美元（約12.4億港元），但他早前接受傳媒訪問時提到，自己不會留下遺產給3子女。

據雜誌《Variety》報道，丹尼爾基克憑著《007》系列紅遍全球，其後藉著Netflix《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）系列，2部續集已讓他勁賺1億美元（約7.8億港元），成為荷里活新片酬一哥。

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53歲的丹尼爾基克曾表示，基於體力問題，《007：生死有時》將會是他最後一次飾演占士邦。據悉，他在該片的片酬也高達2,500萬美元（約1.9億港元），故他近年的累計片酬已足夠他退休嘆世界。

麗素慧絲以48歲高齡為丹尼爾基克再誕一女。（法新社）

麗素慧絲以48歲高齡誕女

據報丹尼爾基克的淨資產約1.6億美元（約12.4億港元），他與前妻Fiona Loudon育有一女Ella，現年29歲，已入行拍戲做星二代。丹尼爾基克於2011年再娶英國女星麗素慧絲（Rachel Weisz），成為其15歲兒子Henry的繼父；2018年，麗素慧絲以48歲高齡為丹尼爾基克再誕一女。

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不過，丹尼爾基克不打算將巨款留給3子女，他近日接受英國雜誌《Candis》訪問時直言，不想為下一代留下一大筆錢，更直言遺產這東西令人很反感。

我的哲學是，在死前要把這些錢全都用完或送走。

他還引述一句格言︰「如果你死後是有錢人，代表你的一生很失敗。」還指出工業家Andrew Carnegie在死前捐出110億美元，顯出他是如此富有，丹尼爾基克還笑稱對方應「還保留了一些」。

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責任編輯︰王明芳

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