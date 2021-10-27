【重男輕女】外父迫改裝修生仔辱罵孫女蝕本貨　港爸發火趕客：女兒是我命根

▲ 重男輕女的外父辱罵孫女是蝕本貨，港爸保護愛女發火趕客。

家人幸福的笑臉是工作的原動力。有名港爸工作收入可觀，不過壓力大，直至兩年前做了爸爸，回家看見女兒才沒那麼繃緊。2歲的女兒是他的心肝寶貝，可是外父一家重男輕女，一直虧待女兒即他的太太，近日更辱罵孫女蝕本貨，令港爸心痛及氣憤。

女兒笑臉紓緩工作壓力

facebook專頁「辦公室日報」近日分享署名為「曉彤爸爸」讀者的投稿，工作壓力大的他在兩年前榮升爸爸，回家看見可愛、愛笑的女兒曉彤，即刻冇晒戾氣，感謝老婆十月懷胎將曉彤帶來世界。

無論做嘢幾咁辛苦都好，睇到個女開開心心，健健康康咁成長，真係乜都抵返晒。

外父重男輕女

2歲女兒一直是開心果，深得人心，可是，外父卻不喜歡孫女，連帶那邊的親戚亦受影響。事主指出未結婚時已知外父重男輕女，老婆的弟弟長期無工作，日日在屋企打機瞓晏覺，外父放任兒子，卻無理要求女兒（事主老婆）做事，包括要求為無業弟供樓、賺兩萬多付一萬家用等。

外父竟然叫我老婆幫個細佬畀首期，仲要我老婆幫手供……外父同佢個仔當時自把自為去睇埋樓，首期講緊幾廿萬，供樓講緊萬幾蚊一個月，我老婆冇佢自己嘅人生㗎？最後梗係拒絕啦。

外母生前提及，當年懷著女兒（事主太太）時，外父曾經說生仔就自己養，生女就賣出去，指有個同鄉想用一萬蚊買個BB，幸好外母堅持不肯，聽到都覺得荒謬，但外父絕對不是講笑。

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辱罵孫女蝕本貨

自從老婆誕下女兒後，外父及親戚未停止過催他們兩公婆生仔。事主不想老婆難做，一直忍住不去討厭外父，可是有次外父觸及底線。今年新年，外父帶同親戚上來食新年飯，再次重複說孫女是蝕本貨。

話咩得意又點吖，最後咪又係蝕底畀男人，又話女仔唔使讀咁多書，當時我個女坐咗喺度㗎，雖然得兩歲人仔好細個，但你哋識唔識尊重？

港爸愈聽愈扯火，不想再聽而到廚房洗碗，可是外父「導遊」上身，帶親戚走去參觀孫女的房間。

猛咁指指點點話粉紅色唔好，太多公仔唔好，床單咁女仔唔好，叫我哋換晒佢，改過間房將來生仔用，可能大家會覺得好小事，不過我就忍無可忍，喺廚房衝出嚟大聲喝咗句：「全部同我躝！」

當時親戚嚇呆問發生何事，港爸嬲怒地說︰

曉彤係我嘅命根，你班人踩夠我個女未？仲有間屋係我賺錢買嘅，唔輪到你哋指指點點！你哋認真又好講笑又好，有咩資格要求我個女間房點樣佈置？

港爸發火趕客

老婆見狀，亦有出聲要求親戚離開。外父看著親友著鞋離開，自己沒離開的意圖，事主補多句：「你都走呀！」。港爸當刻有感自己做法過火，雖然至今仍與外父不和，沒有再見面，但他沒後悔，

我都唔想曉彤大個之後知道公公唔錫佢，句句都話佢冇用、蝕本、遲早畀人呃之類，佢而家兩歲啫，大個咗就會識得聽同埋有感受，我唔想影響個女嘅心智同發展，所以外父可以慢慢嬲，I don’t care！係辛苦老婆仲要每個月返去一次擺低家用啫。

網民建議停家用不聯絡

網民支持港爸，大罵外父乞人憎，紛紛建議家用也不要給，「蝕本貨當然要留個錢自己傍身」、「呢啲老公，阿爸先係男人，保護到自己老婆同個女」、「嫁出去嘅女潑出去嘅水！以後唔好聯絡」，更多留言見下圖︰

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文章獲「辦公室日報」授權刊登，原文可見網頁

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責任編輯：顏紫燕