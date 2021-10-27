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【的士盜竊】涉8宗的士盜竊案38歲慣犯落網　失物總值達1.3萬

社會 17:09 2021/10/27

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

東九龍總區重案組2a隊高級督察黃月珍呼籲，的士司機要加強防盜意識。（黃傑偉攝）

警方表示，2021年第二季針對的士的車內盜竊案件，由1宗攀升至2021年第三季的11宗。這些案件犯案手法相類似，賊人一般揀選無人看管或短暫停泊於公廁外之的士，以迅速手法用百合匙打開車門，甚至以硬物擊毀車窗盗去車內財物，犯案過程僅需數秒鐘。

東九龍刑事部及情報組經過深入調查及情報分析後，鎖定一名38歲本地男子。他涉嫌與今年7月至10月期間6宗九龍及新界車內盜竊及2宗未獲授權取去交通工具有關。案中失物包括現金及手提電話，總值13,000多元。東九龍總區刑事部探員於10月26日凌晨時分，在大圍返盜竊行動中發現該名目標男子於的士停泊處形跡可疑，於是截查該名男子作出拘捕，並在被捕男子身上檢獲3支百合匙。

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男子現正扣留調查中，警方仍在調查被捕人與另外8宗案件詳情，以及是否與九龍、新界共27宗的士盗竊案件有關。據了解，27宗案件失物總值達27,000元。

東九龍總區重案組2a隊高級督察黃月珍呼籲，的士司機要加強防盜意識，不要將車輛隨便停泊於偏僻地方便離去，亦應該於車內裝防盜裝置，免被賊人有機可乘。

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記者：黃傑偉

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