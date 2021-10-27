【毅行者】樂施會毅行者不獲批准豁免羣組聚集　組織啟動後備方案擬以全新模式呈現

▲ 毅行者不獲批准豁免羣組聚集，樂施會啟動後備方案擬全新模式呈現。（經濟日報資料圖片）

樂施會原訂下月舉行的毅行者活動，昨(26日)獲政府書面通知，「豁免羣組聚集」申請不獲批准，活動未能以連續3天的實體形式舉行；樂施會積極整理及全力啟動後備方案，暫定於11月22日至12月12日期間讓樂施毅行者以全新模式呈現，現正待相關部門許可證審批。

樂施會於其社交網站專頁帖文表示，昨日接獲政府書面通知，指樂施毅行者位處麥理浩徑，難以完全阻隔公眾及參加者互相接觸的機會，加上當中涉及4,600名參加者及工作人員、連續3日橫跨數個區域進行，政府認為當中仍存有潛在傳播疫情風險，「豁免羣組聚集」申請最終不獲批准，活動未能如以往般以連續三天的實體形式舉行。

帖文稱，過去數月已應當局要求及反饋，更新活動申請書中之防疫細節，且未有收到明確反對通知，惟於活動舉辦三星期前突然接獲申請不獲批准通知，就此感到極為失望和無奈。

組織指，獲知悉近期部分並無提供飲食補給的大型體育活動獲政府豁免，可恢復以慣常的實體模式舉行，樂施毅行者有別於其他山賽及路賽，活動時間長達48小時、位處屬於公眾的麥理浩徑、沿途提供飲食予參加者、參與及義工人數逾4,000人、更橫跨西貢至元朗共100公里等等，或構成相關的防疫風險考慮。

樂施會正啟動後備方案，暫定於11月22日至12月12日期間讓樂施毅行者以全新模式呈現，以另一種形式在麥理浩徑相見，正待相關部門的許可證審批。另外，已繳交報名費、登記費及捐款的隊伍，亦可選擇退回相關費用，詳情數日內公布。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡