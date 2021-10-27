  • 26°C
香港時間 : 20211027日 (週三) 18:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【毅行者】樂施會毅行者不獲批准豁免羣組聚集　組織啟動後備方案擬以全新模式呈現

社會 17:09 2021/10/27

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

毅行者不獲批准豁免羣組聚集，樂施會啟動後備方案擬全新模式呈現。（經濟日報資料圖片）

樂施會原訂下月舉行的毅行者活動，昨(26日)獲政府書面通知，「豁免羣組聚集」申請不獲批准，活動未能以連續3天的實體形式舉行；樂施會積極整理及全力啟動後備方案，暫定於11月22日至12月12日期間讓樂施毅行者以全新模式呈現，現正待相關部門許可證審批。

樂施會於其社交網站專頁帖文表示，昨日接獲政府書面通知，指樂施毅行者位處麥理浩徑，難以完全阻隔公眾及參加者互相接觸的機會，加上當中涉及4,600名參加者及工作人員、連續3日橫跨數個區域進行，政府認為當中仍存有潛在傳播疫情風險，「豁免羣組聚集」申請最終不獲批准，活動未能如以往般以連續三天的實體形式舉行。

帖文稱，過去數月已應當局要求及反饋，更新活動申請書中之防疫細節，且未有收到明確反對通知，惟於活動舉辦三星期前突然接獲申請不獲批准通知，就此感到極為失望和無奈。

組織指，獲知悉近期部分並無提供飲食補給的大型體育活動獲政府豁免，可恢復以慣常的實體模式舉行，樂施毅行者有別於其他山賽及路賽，活動時間長達48小時、位處屬於公眾的麥理浩徑、沿途提供飲食予參加者、參與及義工人數逾4,000人、更橫跨西貢至元朗共100公里等等，或構成相關的防疫風險考慮。

樂施會正啟動後備方案，暫定於11月22日至12月12日期間讓樂施毅行者以全新模式呈現，以另一種形式在麥理浩徑相見，正待相關部門的許可證審批。另外，已繳交報名費、登記費及捐款的隊伍，亦可選擇退回相關費用，詳情數日內公布。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

樂施毅行者2019取消　大會：可全數退回登記費及捐款
14:10 2019/11/13
樂施毅行者2019取消　大會：可全數退回登記費及捐款
【新冠肺炎】新增5宗輸入個案涉及一名機組人員　其愉景灣閒澄閣居所須強檢
今日 14:17
【新冠肺炎】新增5宗輸入個案涉及一名機組人員　其愉景灣閒澄閣居所須強檢
【新冠疫苗】智方便應用程式即日起增電子針卡　跟足4步驟可下載到手機
今日 11:06
【新冠疫苗】智方便應用程式即日起增電子針卡　跟足4步驟可下載到手機

你可能感興趣

樂施毅行者2019取消　大會：可全數退回登記費及捐款
14:10 2019/11/13
樂施毅行者2019取消　大會：可全數退回登記費及捐款
【新冠肺炎】新增5宗輸入個案涉及一名機組人員　其愉景灣閒澄閣居所須強檢
今日 14:17
【新冠肺炎】新增5宗輸入個案涉及一名機組人員　其愉景灣閒澄閣居所須強檢
【新冠疫苗】智方便應用程式即日起增電子針卡　跟足4步驟可下載到手機
今日 11:06
【新冠疫苗】智方便應用程式即日起增電子針卡　跟足4步驟可下載到手機
疫情 西貢 麥理浩 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【緊急呼籲】9歲珺妍患血癌急求骨髓 母親十分愛護女兒9年未約朋友去晚飯
20:09 2021/10/26
【緊急呼籲】9歲珺妍患血癌急求骨髓 母親十分愛護女兒9年未約朋友去晚飯
【不知自愛】20歲少女為男友墮胎7次　獨自留院痛到跪地仍堅信︰他愛我的
13:04 2021/10/26
【不知自愛】20歲少女為男友墮胎7次　獨自留院痛到跪地仍堅信︰他愛我的
【好家姐】吳若希全家慶祝弟18歲生日　韓風細佬讀聖士提反明年DSE考生
17:25 2021/10/25
【好家姐】吳若希全家慶祝弟18歲生日　韓風細佬讀聖士提反明年DSE考生