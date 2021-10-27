【新冠疫苗】陳肇始到訪兩醫院新冠疫苗接種站　強調接種新冠疫苗和流感疫苗建雙重保護　

▲ 陳肇始教授今日（十月二十七日）到訪東區尤德夫人那打素醫院，視察為醫院管理局員工接種季節性流感疫苗的服務。（新聞處提供）

食物及衞生局局長陳肇始教授今日（27日）到訪東區尤德夫人那打素醫院和將軍澳醫院的新冠疫苗接種站，強調接種新冠疫苗和流感疫苗可建立雙重保護。

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陳肇始指，根據衞生署最新的數據顯示，在213宗死亡個案中，大多數影響60歲或以上的長者，在涉及安老院舍院友的137宗個案中，死亡率高達28%，所以更應盡快接種兩種疫苗，以建立雙重保護。

現時醫管局屬下的7間醫院已設立新冠疫苗接種站，以方便在醫院覆診的病人和訪客，特別是專科門診的病人，無須預約，即時接種復必泰疫苗。此外，衞生署的長者健康中心、醫管局及地區康健中心均有提供及不斷優化為長者接種新冠疫苗的服務，務求提供更多一站式的疫苗接種服務，方便長者。

另外，陳肇始亦在醫管局主席范鴻齡和行政總裁高拔陞醫生陪同下，與2間醫院的前線員工會面，表示政府會繼續積極以多管齊下的策略，包括讓合資格的非本地培訓醫生在香港執業，及繼續投放資源培訓本地醫療專業人員等，紓緩公營醫療系統醫護人員人手不足的問題。

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責任編輯：余思嵐







