【乳癌關注月】乳房切除手術影響形象　有機構編織彩色義乳贈患者

▲ 香港大學賽馬會癌症綜合關護中心和HK Knitted Knockers在今個月舉行一連串編織義乳培訓坊。（馮漢柱攝）

乳癌是香港女性的頭號癌症，在2019年便有高達5,498宗，適逢今個月為國際乳癌關注月，有機構舉辦編織義乳工作坊，目標親手編織逾5,000色彩繽紛義乳，贈送予來年所有乳癌患者。

香港大學賽馬會癌症綜合關護中心和HK Knitted Knockers在今個月舉行一連串編織義乳培訓坊，以色彩繽紛的棉花毛線，製作適合乳癌患者在手術後用的義乳，義乳可以放入不同材料如棉花等，適合不用胸型的女士。兩個機構與醫管局合作，於今日將目前編織已編織的340個義乳，捐贈予廣華醫院乳病中心，會陸續免費贈送予乳癌患者。兩個機構會繼續定期於每個月舉行培訓坊，目標能提供5,000多個義乳，供所有患者使用。

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廣華醫院乳病中心顧問護師秦靄君指，乳癌患者在乳房切除手術後傷口癒合方可配戴永久義乳，義工們製作的臨時義乳可在術後初期助患者恢復控制感和身體形象。雖然編織的義乳和目前供患者購買的臨時義乳在功能上沒有不同，但患者可以免費獲得色彩繽紛、全人手編織的義乳，相信會得到更大滿足。

HK Knitted Knocker創辦人許慧倪亦指，自己曾為一個義乳已使用致變形的乳癌患者，編織新的義乳，該病人收到後因義乳十分漂亮及色彩繽紛而很滿足，希望有更多人加入她們的義工活動。

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記者：黃小冰