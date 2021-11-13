《梅艷芳》票房累積破370萬元　成今年開畫票房最高香港電影

▲ 導演梁樂民及王丹妮。

以百變天后梅艷芳一生傳奇為藍本改編的電影《梅艷芳》，在昨日（11月12日）上映，首日票房大收311萬元，成為今年開畫票房最高及入場人次最多的香港電影，連同之前優先場，票房累計更是大收379萬元。

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《梅艷芳》主角王丹妮（Louise）及導演梁樂民亦四處到各大戲院謝票，與現場觀眾分享拍攝點滴。Louise與導演表示，票房數字並不是最重要，最重要是希望大家入場一起重溫梅姐璨爛的人生，以及回味舊時香港。

梁樂民稱︰「我們拍這部電影，最想是將梅姐這位歌后傳奇一生，帶給觀眾，不單是經歷過的一代，最開心是在戲院見到不少90後00後都入場欣賞，見到好多觀眾帶埋爸爸媽媽入場，這是好窩心的事。真係好多謝香港觀眾的支持，香港電影是好需要香港觀眾入場支持！」

至於王丹妮表示︰「好想傳承梅姐的精神，只要有信心就冇難事，那份堅定和永不言敗的精神。好感動大家入場，這是一份鼓勵，完全感受到香港人沒有忘記梅姐。不少00後看完電影，都說要上網重溫梅姐的事跡，更成為梅姐粉絲，我覺得這是自己的使命。」

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