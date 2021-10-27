【大數據】港大推7個新課程　5個涉大數據包括全港首個生物訊息學理學士

▲ 港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅（中）、工學學士（數據科學及工程）課程總監鄭振剛（左）及理學士（生物訊息學）課程統籌聯席主任何永基（右）介紹新課程。（相片由港大提供）

大學聯招（JUPAS）現正接受申請，將於12月8日截止。香港大學今日（27日）宣布2022年9月推出7個新課程，其中5個與大數據及數碼科技相關，包括全港首個「生物訊息學理學士」課程，以培訓未來生物醫學數據科學專才，並推出「人文及數碼科技文學士」及「營銷分析及科技理學士」等。

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，現時全球正邁向全面數據化及科技化的時代，大數據將主導未來經濟發展，各行各業對擁有大數據和數碼科技知識和技能的人才需求激增，港大推出5個與大數據相關的新課程，希望培養有關方面專才，領導未來發展。

5個相關新課程，包括「工學學士（數據科學及工程）」、「文學士（人文及數碼科技）」、「理學士（生物訊息學）」、「理學士（營銷分析及科技）」，以及經重組及改名的「工商管理學學士（商業分析）」，以取代原有「工商管理學學士（資訊系統）」課程。

生物訊息學理學士課程統籌聯席主任何永基表示，港大新設的理學士（生物訊息學），為全港唯一的生物訊息學本科課程，除新加坡及澳洲等地，亞太地區開辦相關學士課程的院校亦不多，港大課程由醫學院開辦，著重生物醫學元素，比現有生物醫學課程，涉及更多數據分析，相信可培訓未來生物醫學數據科學專才，以應付全球醫療行業正經歷的大數據革命。

何形容，生物訊息學專才在香港以至澳洲及美國等國家均求才若渴，相關知識可應用於編寫醫療科技程式，舉例如目前本港公營醫院放射系，現正採用人工智能（AI）方式偵測肺片上的可疑病徵，香港科學園亦有愈來愈多初創公司研究生物科技，例如設計手機應用程式遙距監察長期病患者，作出初期臨牀診斷等。

此外，港大亦將推出理學士及法學士（雙學位課程）及心理學學士兩個新課程，嚴志堅解釋，過去屬於大類收生課程的社會科學系心理學主修報名反應踴躍，故安排心理學課程在大學聯招獨立成科，讓首年已選定入讀心理學的學生選擇，預計提供約70個聯招學額及25個非聯招學額，但不影響原有社科大類收生學額。

港大昨已發稿公布推出全港首個「理學士和法學士雙學位」課程，以培育科學及法律專才，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅