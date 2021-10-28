【校長專欄】以「薩提爾模式」推廣生命教育　聖提摩太小學校長︰轉念找到正向

▲ 聖公會聖提摩太小學校長田少斌分享，「轉念看見正向資源」。

不少親子教養相關研究顯示：父母回應孩子的語言與詞彙量，會影響孩子腦神經發育；父母回應孩子的次數與態度，是否足夠多且專注，也會影響孩子的成長。因此，父母多付出時間，與孩子進行高品質的對話，對孩子有莫大好處。

想分享這本以「薩提爾模式」為主軸的新書，台灣學思達創辦人張輝誠博士著作的《家庭裡的對話練習》。

我沒有面對面認識輝誠博士，但一直透過網絡了解「學思維教育理念和實踐」，也曾在自己教室裡運用過，雖然技巧生澀，卻見到奇妙的課堂氣氛。後來輝誠老師把「薩提爾模式融入學思達」，我有幸跟隨香港學思達核心成員Yvonne Tai以學思達策略學習薩提爾，獲益深遠。

輝誠老師文學修養甚深，語言卻是淺白易看，邏輯簡單直接，行文附有「冰山圖」或「分析」作註解，理念表達清晰，全書亦洋溢著真誠和童趣，實在適合任何界別的人士閱讀。

▲ 聖公會聖提摩太小學校長田少斌，以「薩提爾模式」推廣生命教育。（相片由校長提供）

且在這裡分享一篇，我頗多感悟的：「轉念，找到正向資源」

作者問兒子：「一個學生考試作弊，你看到他的正向資源是甚麼？」

課堂上師生對話最頻繁，同一件事，或一句說話，不同師生之間可以有不同的風景。在薩提爾模式（Satir Model )裡，「觀點」能牽動「感受」，但只要「觀點」改變，「感受」也經常隨之變化。

舉一個例子：老師上課時，如果看到有學生趴在桌上睡覺，經常瞬間湧起「負面感受」，這和老師自己內在既有的觀點有關，因為老師內在浮起先入為主的觀點和判斷，認為學生如何如何，但如果有機會探詢學生真實狀況，假設學生是因為身體不適而趴桌休息，老師的負面感受，通常會立即消失。

如果我們可以意識到，在窄化或固著的觀點中，還有「變化」的可能和機會，就有機會放置更多元、更豐富的觀點——轉換觀點、轉換念頭、轉向「正向」。此一過程，就有機會產生「正向思維」，變成「成長型思維」，找到「內在的資源」。

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薩提爾模式最經典的，叫冰山圖，是一種穩喻，提到表面所見的是冰山一角，即是指我們見到一個人的行為、事件或故事，只是冰山的上層，但冰山下卻是潛藏著內在的感受、觀點、期待、渴望和自我。

舉例說：

「喜歡批評別人」，冰山下（觀點）可以看為「尖酸刻簿」、可以是「批判性強烈」、用「正向」轉念，可以是「善於找到缺失」。

「一直玩手機」，觀點可以是「無得救」，可以是「浪費人生」，用「正向」轉念，可以是「執著於嗜好」

「亂開別人玩笑」，觀點可以是「愛嘲諷」，可以是「難以覺察別人的感受」，正向地看，可以是「不易受情感影響」。

「待人冷漢」，觀點可以是「冷冰冰」，可以是「太自我保護」，正向地看，可以是「理性行事」。

至於「作弊」這個行為呢？大家又可以怎樣轉念其中的「正向資源」？

每論是家長或是老師，抑或是甚麼身份，一旦擁有了這樣的習慣和能力，將來自己看待自己，看待他人，看待事情，就比較容易產生更豐富的觀點，找到正向資源。並且，「觀點」牽動著「感受」，而「正向資源」會誘發出更強大的生命力和行動力。

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我作為新校長為何大力以「薩提爾模式（SATIR Model）」來推廣生命教育？因為這模式的核心精神是「以人為本」，是可以實踐出來的「成長型思維」的生命對話。這個也成為我當上新校長後，每次遇到人和事、挑戰，遇到成功或挫折時，好奇自己所抱持的「觀點」和「感受」是甚麼。

當轉念，看見自己和別人的正向資源時，你會見到一個「有能量」、「友善」、「注重細節」、「好玩」的自己、看見這樣的別人和情境。

以欣賞代替指責；以負責代替自責。「轉念看見正向資源」決定權依然在於自己。

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